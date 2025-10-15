Un funcionario democráticamente digno: el subsecretario de Turismo de Gualeguaychú se niega a hacer campaña por la Alianza La Libertad Avanza
Pese a que debería ser algo normal, democráticamente hablando, hay tensión en el seno de la Municipalidad de Gualeguaychú por las declaraciones del subsecretario de Turismo de la Municipalidad, Fernando Zubillaga, quien afirmó categóricamente que “de ninguna manera” hará campaña por la lista violeta de Alianza La Libertad Avanza (LLA), marcando una clara distancia ideológica con la línea del Gobierno nacional y, consecuentemente, con la del intendente Mauricio Davico, uno de los jefes municipales preferidos del mileismo.
Zubillaga, quien además es pareja de la viceintendenta Julieta Carranza, reconoció mantener una relación de confianza con el intendente Mauricio Davico, quien lo eligió para el cargo. No obstante, al ser consultado en el programa “Ahora o Nunca” sobre si hará campaña por la alianza libertaria, el funcionario fue tajante: “De ninguna manera”.
Cuando se le preguntó sobre cómo imagina que será el resultado de las elecciones legislativas del 26 de octubre, Zubillaga afirmó: “Yo no tengo afiliación partidaria y, por ende, en la puja de los extremos (oficialismo y peronismo), me resulta muy difícil hacer una proyección”.
“Soy funcionario de un gobierno donde hay un intendente que me eligió, que me brinda confianza y con el que tengo un buen vínculo, pero hoy yo no estoy convocado a militar”, remarcó.
Si bien sostuvo que “hay algunas decisiones de fondo que tomó el Gobierno nacional que eran necesarias”, aclaró que “eso no significa que yo comparta y valide todo lo que el gobernó decide, y mucho menos la forma y el estilo”.
Si bien no hubo reacción oficiosa, las declaraciones habrían caído muy mal en el entorno de Mauricio Davico, un hombre muy cercano a Martín Menem, que a su vez logró construir un vínculo con la hermana del presidente, Karina Milei.