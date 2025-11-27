Un funcionario de la Oficina Anticorrupción quedó bajo la lupa tras un allanamiento clave
En la cocina de la vivienda donde Miguel Calvete habría montado parte de su estructura operativa, los investigadores encontraron un cartel con instrucciones precisas para evadir complicaciones judiciales. El hallazgo, que profundiza las sospechas en torno a la causa Andis, también abrió una nueva línea sobre una posible conexión con la Oficina Anticorrupción (OA).
El papel indicaba que, ante cualquier consulta vinculada a Indecom, Finfox, Profarma, Reposane, Bimax, o sobre el propio Calvete y su pareja, Guadalupe Muñoz, la respuesta debía ser directa: “Acá no es”. Además, contenía un protocolo de actuación ante allanamientos, que ordenaba verificar la orden judicial, fotografiarla y contactar de forma inmediata a los abogados Camilo Cordero Fabbri y Norberto Manuel Abeledo.
El descubrimiento tuvo lugar durante un operativo realizado el mes pasado en la vivienda de Defensa al 1400, identificada como uno de los centros de actividad del empresario, hoy acusado por presuntas maniobras de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis). Según fuentes judiciales, la persona que recibió a los agentes siguió exactamente las instrucciones del cartel, lo que reforzó la hipótesis de que el domicilio funcionaba como un verdadero búnker operativo.
De acuerdo con lo reconstruido por LA NACION, Cordero Fabbri —uno de los nombres presentes en el instructivo— se presentó durante la diligencia, preguntó qué ocurría y luego se retiró. Aunque integra la defensa de Calvete en el expediente por explotación sexual, por el cual el empresario cumple condena en Ezeiza, no aparece como abogado suyo en la causa que investiga las posibles irregularidades en la Andis.
Una conexión sensible con la Oficina Anticorrupción
La ausencia formal del abogado en este expediente tiene una explicación institucional. Cordero Fabbri, de 37 años, es funcionario de la Oficina Anticorrupción. Si bien los abogados que trabajan en ese organismo pueden mantener su matrícula, tienen prohibido intervenir en causas vinculadas a delitos contra la administración pública. Esta incompatibilidad explicaría por qué, pese a acercarse durante el allanamiento, no asumió un rol activo en la defensa en este caso.
El nombre del funcionario volvió al centro de la escena la semana pasada, cuando el diputado Rodolfo Tailhade señaló en redes sociales que Cordero Fabbri aparecía mencionado en el “Listado círculo ‘Tuco’”, una nómina de 68 personas encontrada en uno de los cuadernos de Calvete. El fiscal Franco Picardi incorporó esa lista a su dictamen dentro de la investigación por las supuestas maniobras irregulares en la Andis.