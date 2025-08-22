Un fuerte sismo sacudió el Pasaje de Drake en el sur de Chile
Un sismo de magnitud 8 se registró en la noche del jueves en el Pasaje de Drake, en el extremo sur de Chile, muy cerca de la Antártica chilena. El movimiento telúrico, con características de terremoto, generó preocupación en la región.
De acuerdo con los primeros reportes, la magnitud inicial fue estimada en 7.5 grados, aunque posteriormente se corrigió a 8. El sismo tuvo una profundidad de solo 10 kilómetros, condición que suele intensificar la percepción del temblor en superficie.
El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) emitió una revisión sobre un posible aviso de tsunami tras el evento. El epicentro se localizó en el Pasaje de Drake, también conocido como Paso Drake, un sector oceánico que separa Sudamérica de la Antártida y que suele ser escenario de fuerte actividad sísmica.