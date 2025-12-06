Un frente frío traerá lluvias y un marcado alivio térmico durante el fin de semana largo en Entre Ríos
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa la llegada de un sistema frontal que cambiará las condiciones del tiempo en Entre Ríos durante el fin de semana largo, generando un descenso notable de las temperaturas.
Según el organismo, las primeras inestabilidades comenzarían a manifestarse el domingo por la noche, aunque las lluvias y tormentas más importantes se esperan para el lunes 8 de diciembre, especialmente entre la madrugada y la mañana.
El fenómeno se debe al avance de un frente frío proveniente del sur, que desplazará a la masa de aire caliente instalada en la región. Este ingreso de aire más fresco provocará una baja considerable en las temperaturas.
Durante el fin de semana, las máximas podrían alcanzar los 34 grados en distintos puntos de Entre Ríos. Sin embargo, el lunes se espera un descenso marcado, con valores que podrían ubicarse en torno a los 22 grados.
El alivio térmico se sentiría principalmente entre lunes y martes. A partir del miércoles, el pronóstico indica un nuevo repunte de las temperaturas, otra vez por encima de los 30 grados.