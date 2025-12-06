Milei se subió a un F-16 que tenía en su fuselaje un llamativo emblema
Las imágenes de animales en el fuselaje o en la cola de aviones militares son una tradición extendida entre las Fuerzas Aéreas del mundo, utilizadas para simbolizar valores, identidad y pertenencia de cada unidad. En Argentina, durante la Guerra de Malvinas, los históricos A4 del Grupo 5 de Caza se reconocían fácilmente por el halcón estampado en su parte delantera, emblema característico de la unidad.
En esa misma línea, los seis F-16 adquiridos a Dinamarca por el Gobierno argentino llevan en la cola la silueta del halcón. Pero este sábado, tras el vuelo de presentación sobre la Ciudad de Buenos Aires, una imagen inesperada captó toda la atención cuando los cazas aterrizaron en la pista de Río Cuarto.
Alguien se acercó a uno de los aviones y colocó prolijamente un calco con la figura de un león celeste y blanco, símbolo con el que se identifica el presidente Javier Milei, quien incluso lo utiliza como imagen personal. Ese fue el avión elegido por el mandatario para subir, acompañado por Karina Milei y por el saliente ministro de Defensa, Luis Petri, impulsor central de la llegada de los F-16 daneses al país. Desde la cabina, Milei saludó eufórico a los presentes en la ceremonia militar.
Respecto al origen del sticker, si bien no está claro quién propuso la idea, fuentes oficiales confirmaron que se colocó “en honor al Presidente”, motivo por el cual ese F-16 fue el único en lucir el león albiceleste sobre su flanco izquierdo.
Más temprano, antes de su arribo a Córdoba, los cazas habían sobrevolado Buenos Aires a baja altura, pasando por la Casa Rosada y el Obelisco, permitiendo que vecinos y turistas los observaran en acción. Luego, la flota aterrizó en la base de Río Cuarto para ser exhibida en una ceremonia encabezada por Milei, junto a funcionarios nacionales y autoridades de las Fuerzas Armadas.