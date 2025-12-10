Un exintendente entrerriano fue condenado por abuso de autoridad y volvió a denunciar una “persecución política”
El exintendente de Gualeguay, Luis Erro (PJ), fue condenado a dos años de prisión de ejecución condicional y a cuatro años de inhabilitación para ejercer cargos públicos, en el marco de un juicio abreviado por dos causas: la “espuma” y las “luminarias”, ambas iniciadas tras observaciones del Tribunal de Cuentas de Entre Ríos y caratuladas como abuso de autoridad. Además, deberá reparar el perjuicio económico ocasionado al Estado municipal.
La sentencia fue homologada por los jueces Fernando José Martínez Uncal (Uruguay), Maximiliano Otto Larocca Ress (Concordia) y Mauricio Marcelo Mayer (Paraná).
Erro respondió en redes sociales
Tras conocerse la resolución, Erro publicó un extenso mensaje en el que sostuvo:
“Durante 18 años caminé bajo la sombra de una persecución política que quiso arrancarme el nombre, la historia, la familia y hasta la dignidad. (…) Acepté una condena de dos años en suspenso por un supuesto abuso de autoridad que sé que nunca existió. (…) Ninguna de las causas fue por corrupción. Nunca me quedé con un solo centavo. Todo formó parte de una persecución por atreverme a enfrentar al poder”.
El exintendente afirmó que la decisión de aceptar el abreviado buscó poner fin a procesos “interminables” que, según planteó, afectaron también a exfuncionarios de su gestión. Cerró agradeciendo el apoyo de su comunidad: “A mi pueblo, gracias. (…) Su cariño ha sido el faro que me mantuvo de pie”.
Un proceso judicial que lleva más de una década
El intento fallido de abreviado en 2022
En 2022, Erro había estado a punto de cerrar las causas mediante otro juicio abreviado. La audiencia inició el 10 de noviembre, pero se suspendió por un corte de luz y continuó el 6 de diciembre, cuando finalmente el acuerdo se frustró.
El Ministerio Público Fiscal informó entonces que el exintendente puso nuevas condiciones, ya que buscaba incluir en el acuerdo una causa por presunto enriquecimiento ilícito aún en trámite. Como el fiscal Jorge Gamal Taleb no acompañó el pedido de postergación, el abreviado cayó.
Qué investigó la Justicia
La “causa de la espuma”
Inició en febrero de 2013 a partir de una denuncia del exintendente Héctor Jaime. Investigó una contratación directa para proveer espuma a los carnavales, adjudicada a Carolina Camino, en supuesta violación de las normas municipales.
Fueron imputados Mariano Dunat, Mariano Iturbe, Pablo Figueroa y la propia Camino, junto a Erro. El expediente apuntaba a abuso de autoridad e incumplimiento de deberes, aunque se acordaron absoluciones y suspensión del juicio a prueba para algunos involucrados.
La “causa de las luminarias”
Comenzó por una denuncia del fallecido intendente Federico Bogdan (UCR) y examinó la obra de mejoramiento del alumbrado público realizada con fondos del programa nacional Más Cerca (2014), por más de $1,4 millones.
La acusación sostuvo que hubo fraccionamiento de compras, elusión ilegítima de un proceso licitatorio y desvío de fondos. Se señaló la intervención del contador Silvio Oscar Carballo y del director de Energía Cristian Fabián Fattor, junto con la omisión de control atribuida a Erro.
Otra investigación: la “causa de los cheques”
En un expediente anterior, conocido como la causa de los cheques, se investigó un presunto hecho de peculado por cuatro cheques de $2.500 cada uno vinculados a los carnavales 2010. El dinero había sido reintegrado por el Ejecutivo tras una denuncia interna del tesorero Rodolfo Estapé. En esa investigación, Erro fue sobreseído.