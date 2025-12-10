Un elevador para pasajeros con movilidad reducida se desplomó en Ezeiza y dejó heridos a trabajadores y viajeros
Un grave accidente ocurrió este miércoles por la tarde en el aeropuerto internacional de Ezeiza, cuando un elevador de embarque y desembarque para pasajeros con movilidad reducida se desplomó en plena operación. El incidente dejó dos trabajadores aeronáuticos con fracturas de consideración y al menos tres pasajeros heridos, todos trasladados a un centro de salud cercano. El procedimiento, que se realiza de manera protocolizada, terminó repentinamente en un siniestro con impacto operativo y humano.
El vuelo Aerolíneas Argentinas AR1875, proveniente de Ushuaia, había aterrizado sin inconvenientes alrededor de las 14.50 en el Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini. Entre los pasajeros del Airbus 330, tres requerían asistencia especial para descender debido a su movilidad reducida. Para ello, se activó el protocolo habitual mediante un camión con elevador hidráulico de la empresa Intercargo.
Cuando los tres pasajeros estaban ya ubicados en la plataforma del elevador, a una altura estimada de seis a siete metros, la estructura cedió súbitamente por un presunto desperfecto técnico y cayó al vacío.
Los pasajeros resultaron con politraumatismos y recibieron atención inmediata del servicio médico aeroportuario, según informaron fuentes de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA). El grupo estaba integrado por un matrimonio de unos 70 años y una mujer de edad similar.
La situación fue aún más grave para los tres trabajadores aeronáuticos involucrados en la maniobra. Dos de ellos, pertenecientes a las empresas GPS e Intercargo, sufrieron lesiones de envergadura: uno tuvo una fractura de tibia y peroné, mientras que otro presentó una fractura expuesta. Ambos fueron asistidos de urgencia.
Todos los heridos —pasajeros y operarios— fueron trasladados al Hospital Eurnekian de Ezeiza luego de recibir los primeros auxilios.
Desde Aerolíneas Argentinas confirmaron que la compañía realizará la presentación formal y el reclamo correspondiente ante el prestador del servicio de asistencia especial, que opera para todas las aerolíneas.
En el operativo de rescate intervinieron agentes de la Policía Federal (PFA), personal de Bomberos y el Cuartel Aeropuerto Internacional Ezeiza, en un despliegue coordinado para asegurar la zona y asistir a las víctimas. Las pericias quedaron a cargo de la División de Investigación de Siniestros, que ya trabaja para determinar las causas del fallo mecánico que provocó el colapso del elevador.