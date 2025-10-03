Un documento del Bank of America confirma una transferencia de Fred Machado a José Luis Espert
Una planilla del Bank of America incorporada a una investigación judicial en Texas, Estados Unidos, registra la transferencia de US$ 200.000 que hizo una de las compañías del grupo empresarial de Federico “Fred” Machado en 2020 a José Luis Espert. El diputado libertario y cabeza de la lista de La Libertad Avanza se resistió varias veces esta semana a contestar si había recibido ese dinero de parte de Machado, acusado por narcotráfico en Estados Unidos.
El nuevo registro, revelado por La Nación, confirma que ese depósito se hizo y no es, como dijo Espert, una cifra “en un papel de una contabilidad paralela” cualquiera.
Esa transferencia ya estaba en la causa judicial texana, pero sólo se conocía una anotación informal hecha por Debra Mercer-Erwin, socia de Machado y ya condenada en ese expediente.
Ahora, el libro contable del Bank of America confirma que ese movimiento de dinero existió y ocurrió el 22 de enero de 2020.
Este miércoles, en una entrevista en A24, Espert se negó en diez oportunidades a responder la siguiente pregunta: “¿Usted recibió 200.000 dólares de Fred Machado?”.
Hasta ahora, Espert siempre dio explicaciones erráticas sobre su vínculo con Machado, un rionegrino que hoy está preso en la Argentina y cuya extradición fue pedida por Estados Unidos.
La Justicia de Estados Unidos acusa a Fred Machado de asociación ilícita para la fabricación y distribución de cocaína, lavado de dinero y fraude virtual.