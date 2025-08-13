Un diputado nacional señaló que el caso del fentanilo “supera en muertos a la tragedia de Once y el atentado a la AMIA”
En medio de la conmoción por las muertes vinculadas al fentanilo contaminado, la comisión de Salud de la Cámara de Diputados logró este miércoles un dictamen por unanimidad para solicitar informes al Gobierno sobre la situación. La medida se da mientras el PRO insiste en crear una comisión investigadora para determinar posibles “conexiones políticas” y el kirchnerismo critica que se busca sacar rédito político de la tragedia.
El diputado de Democracia para Siempre, Pablo Juliano, señaló: “Este caso supera a la tragedia de Once en muertos y al atentado a la AMIA”, y calificó la situación como una “crisis sanitaria”. Además, advirtió sobre el avance desregulador del gobierno de Javier Milei: “Ya hoy se conocen 97 fallecidos. Si seguimos mirando para el costado y conviviendo con criterios de desregulación y eliminación de controles, esto se repite. Por eso celebro esta comisión”, afirmó.
El dictamen unificado incluye 26 puntos con pedidos de informes puntuales al Ejecutivo. Entre otros aspectos, solicita detalles sobre las acciones de ANMAT desde los primeros casos, incluyendo inspecciones, clausuras, sanciones, retiros de productos, alertas sanitarias y modificaciones en protocolos de control de calidad y trazabilidad. También exige información sobre el estado de habilitación de HLB Pharma y Ramallo S.A. al momento de la producción y distribución, así como una descripción del sistema de trazabilidad de medicamentos controlados y explicación de fallas detectadas que impidieron identificar la contaminación antes de la distribución masiva.
PRO insiste en crear comisión investigadora
La diputada del PRO, Silvana Giudici, reiteró la necesidad de avanzar en la creación de una comisión investigadora. “Queremos determinar las conexiones políticas y entender por qué este laboratorio opera con absoluta impunidad”, sostuvo. Giudici propuso que la composición de la comisión sea similar a la de la histórica comisión $Libra, para que todos los bloques puedan involucrarse en la búsqueda de verdad y justicia.
“Ninguno de ustedes va a estar de acuerdo en encubrir a estos personajes. Así como discutimos la corrupción en otros ámbitos, no permitamos que esto quede impune”, enfatizó la legisladora.
Tolosa Paz cruzó al PRO
En respuesta, la diputada de Unión por la Patria, Victoria Tolosa Paz, cuestionó que el PRO busque obtener beneficio político de la tragedia: “Vemos con asombro cómo intentan sacar rédito político del drama y la tragedia que ocurre en la Argentina”, expresó.
Tolosa Paz recordó que la causa comenzó el 13 de mayo y cuestionó acusaciones sobre supuestas asociaciones entre el juez y el ministro de Salud de la Provincia, Nicolás Kreplak. Además, apuntó al pasado: “En septiembre de 2016, durante la gestión de Mauricio Macri, ANMAT modificó la normativa sobre fentanilo, quitándolo como medicamento que requiere trazabilidad exhaustiva. No gobernaban Cristina ni Néstor Kirchner”, señaló.