Un cronista de TV herido en la previa del acto de Milei en Moreno
Minutos antes de subir al escenario el presidente de la Nación, Javier Milei, en Moreno, algunos manifestantes que rechazan la presencia de los candidatos libertarios protagonizaron incidentes con las fuerzas de seguridad que custodiaban la zona. Cristian Mercatante, un ex participante del reality show El Bar y devenido en notero de América TV, resultó herido cuando “voló un botellazo y pegó en la cabeza”, de acuerdo a lo que el mismo cronista contó.
Mercatante señaló que mientras la policía alejaba a un grupo de encapuchados que se encontraba en la zona, desde ese sector voló un botellazo que le pegó en la cabeza y le generó un corte con sangre.
“Fui a preguntarle a la gente que estaba encapuchada si era personal policial, porque la gente estaba enojada con ellos. No me contestaron, me di vuelta y me cayó algo, creo que una botella”, añadió Mercatante, tras lo cual fue atendido por un servicio médico en una ambulancia.
Previamente, se generaron algunas corridas y empujones, al punto que un joven fue aprehendido por gendarmes que lo redujeron en el suelo. Hubo lanzamiento de proyectiles, entre ellos una botella y algunas piedras.
Los disturbios se produjeron en medio de la tensión que generó este miércoles la visita de Milei a la zona, junto a la polémica entre funcionarios del gobierno provincial y el nacional por la seguridad en el distrito.
Si bien no hubo heridos, la situación requirió la movilización al trote de una fila de las tropas de Gendarmería y el desplazamiento de un par de efectivos en motocicleta hasta un sector en la esquina de Magallanes y ruta 23.
Más tarde, a medida que ingresaban los libertarios al predio, hubo otros cruces, con insultos, gritos y lanzamiento de botellas y huevos. Después de la llegada de Milei, en tanto, un grupo de manifestantes opositores se movió unos 100 metros y lanzó piedras contra gente encapuchada, al grito de “fuera los infiltrados”.
Agentes de la Policía Bonaerense, de la Policía Federal y de Gendarmeria, reforzados con un escuadrón del Grupo de Elite Alacrán, participaron del operativo de seguridad en la zona. También había agentes de tránsito.