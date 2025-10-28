Un Circo muy eficaz… Diego Santilli cumplió su promesa de campaña y se rapó con el Gordo Dan
ESPECIAL, por Francisco Pancho Calderón.- El diputado nacional reelecto por la provincia de Buenos Aires Diego Santilli cumplió este lunes su promesa de campaña y se rapó la cabeza al ras, en vivo, tras lograr el batacazo en las elecciones que ganó La Libertad Avanza. El “Colo”, como se lo conoce, se sometió al corte con la máquina “número 1” en el programa La Misa, conducido por el “Gordo” Dan en Carajo Stream. Un Circo sagaz…
“La palabra y las promesas se cumplen. Ahora rapándome en @CarajoStream”, tuiteó Santilli junto a una imagen del momento.
La palabra y las promesas se cumplen. Ahora rapándome en @CarajoStream pic.twitter.com/cJkZedh6fg
— Diego Santilli (@diegosantilli) October 28, 2025
El encargado de pasarle la máquina al “Colo” fue “El Tano” de Il Figaro, una reconocida barbería. El programa contó con la presencia de Karen Reichardt y Mariano Pérez de Break Point, quienes acompañaron el desopilante momento.
Las promesas se cumplen porque ganamos la provincia, carajo! pic.twitter.com/9vsZZC1xJl
— Diego Santilli (@diegosantilli) October 28, 2025
La foto y más aún el video de Santilli con el pelo rapado y el tuit que compartió generaron una gran cantidad de interacciones y comentarios en las redes sociales.
❌ El influencer “Gordo Dan” se rapó al estilo José Luis Espert y bromeó: “Me dieron ganas de ser amigo de Fred Machado”. Lo hizo ante las risas complacientes de los dirigentes Diego Santilli y Cristian Ritondo, y la ex vedette Karen Reichardt. pic.twitter.com/tXbHtCv3eL
— Data Diario (@DataDiario) October 28, 2025
No se puede negar que la estrategia comunicacional de La Libertad Avanza sigue siendo eficaz en la Argentina del Pan y Circo… O mejor dicho, del Circo ya que el Pan se lo comen los políticos. Nada mejor que mucho show para un Pueblo contradictorio, que dice una cosa, y que hace otra…
Más allá de si el peronismo o cualquier otra fuerza opositora quizás no presentaron candidatos lo suficientemente seductores a lo largo y ancho del país, o que perduran los efectos del descrédito para un Justicialismo en crisis de identidad y de honestidad, poco o nada importó el día a día que se vive en este discordante país.
Y en especial, así como tanto se habló de la Corrupción K, de Cristina Presa, etc, etc…, en tan solo 10 horas (el sufragio de 8 a 18), los argentinos optaron por “olvidar” todas las denuncias graves que pesan sobre el actual Gobierno de Milei.
O fueron a las escuelas con amnesia en lo inherente a que los sueldos ganados dignamente no alcanzan para lo básico, pues, ya desde el día 10 de cada mes #NoHayPlata.
O se registró una pérdida de la memoria respecto a que Milei batió el récord de viajes presidenciales al exterior en menos de 2 años, con mayoría de tours sin ser Visitas Oficiales de Estado.
O se pasó a la inconsciencia sobre los vastos y carísimos operativos de Seguridad para cuidar al hombre de las camperas de cuero y chalecos, tan solo para actos de su propia Campaña o hasta por razones personales como acompañar a Fátima Florez, a Yuyito González o a cantar.
O se cayó en la indiferencia sobre tantas muertes en rutas por una dejadez absoluta en el mantenimiento de las mismas ya que #HayPlata para frivolidades o excentricidades del SuperStar mandatario que llegó al Poder de la mano de este mismo Pueblo, pero a las provincias se las extorsiona transfiriendo en cuentagotas y de modo condicionante lo que les corresponde, a si sos “dialoguista” o no…
O se accedió al box para sufragar de modo despistado en cuanto a que lo que se elegía eran nuevos representantes para el “Nido de Ratas” que es el Congreso de la Nación, según la caracterización del propio Milei.
U optaron por el desapego a las leyes que esos legisladores proyectaron y votaron mayoritariamente pensando en la salud de los argentinos, en la educación, en los jubilados, y el mismo Milei vetó sin clemencia.
En fin… podríamos describir tantas más vicisitudes de una Argentina donde si sos de clase media-alta o alta vivís bárbaro, pero si no pertenecés a ese sector de la sociedad padecés un cúmulo de avatares, inclusive morirte de hambre como lo reconoció el propio Donald Trump o elegir qué remedios tomar y hasta dejarte de morir porque no podés comprarlos o el PAMI ya no te los da…
Por eso, vale la pena tomarse unos minutos y felicitar a quienes de manera innovadora supieron aprovechar las mentes frágiles de memoria de tantas argentinas y argentinos a los cuales les caen bien los modos y/ actitudes de este Modelo Libertario el cual, parece tener cuerda para rato con el rasgo de un electorado paradójico que tiene, lo que merece… Y así nos va…