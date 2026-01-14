Un avión de la Armada sobrevoló Playa Unión, en Rawson, y sorprendió a los veraneantes
Un avión de la Armada Argentina sobrevoló este martes la zona de Playa Unión y generó sorpresa entre los miles de veraneantes que disfrutaban del mar en una jornada marcada por altas temperaturas que alcanzaron los 32 grados en Rawson.
La aeronave pudo observarse realizando maniobras a baja y media altura frente a la costa, lo que rápidamente captó la atención de quienes se encontraban en la playa. Muchos registraron el momento con sus celulares y compartieron las imágenes en redes sociales.
Un momento insólito se vivió hoy por la tarde en Playa Unión. Un avión voló muy bajo sobre la playa y sorprendió a todos.
Según se informó, se trató de un P-3 Orion, un avión de exploración marítima clave para la Armada Argentina. Esta aeronave está especialmente preparada para patrullar el Mar Argentino, realizar tareas de búsqueda y rescate (SAR) y cumplir misiones antisubmarinas, entre otras funciones estratégicas.
El P-3 Orion es considerado una de las plataformas aéreas más importantes para el control y vigilancia de los espacios marítimos del país, y su presencia en la zona forma parte de operaciones y entrenamientos habituales.
El inesperado sobrevuelo se dio en un contexto de playas colmadas, con gran afluencia de turistas y vecinos que eligieron Playa Unión para mitigar el calor, convirtiendo la escena en un atractivo adicional de la jornada.