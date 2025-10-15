Un avión de Aerolíneas Argentinas que despegó de Aeroparque sufrió una falla y aterrizó de emergencia en Ezeiza
Un avión de Aerolíneas Argentinas que había despegado este miércoles por la mañana del Aeroparque porteño Jorge Newbery se declaró en emergencia a los pocos minutos y debió ser desviado hacia el Aeropuerto de Ezeiza, al sufrir una falla mecánica.
“En relación al vuelo AR1526, que cubría la ruta Aeroparque-Córdoba, Aerolíneas Argentinas informa que la aeronave presentó una falla en el motor número uno poco tiempo después de iniciar su despegue”, señaló la compañía en un texto enviado a los medios de comunicación.
Y agrega: “La tripulación siguió los procedimientos de seguridad establecidos y dirigió la aeronave al aeropuerto de Ezeiza, donde aterrizó con total normalidad y sin inconvenientes”.
Con respecto al estado mecánico del avión, la firma aerocomercial detalló que “de acuerdo a la documentación interna, el motor estaba en condiciones normales y correctamente mantenido”.
“La aeronave ya fue liberada y el fabricante fue informado para que junto con el equipo técnico de la empresa se realice la inspección correspondiente y se pueda determinar el origen de la falla”, enfatizaron.
A su vez, añadieron: “Los 161 pasajeros se encuentran aguardando en el área de preembarque para abordar un nuevo vuelo hacia Córdoba. El vuelo AR1526 se ha reprogramado para partir desde Ezeiza a las 13:30 hora local, operado por un Boeing 737-800”.
La pista de Ezeiza, que había sido cerrada para que se pudiera llevar a cabo el operativo de emergencia para el aterrizaje del avión de Aerolíneas Argentinas, finalmente fue rehabilitada a las 11:40 y con ello los despegues y aterrizajes volvieron a la normalidad.