Un avión Boeing 737 sorprendió a los vecinos de Villa Carlos Paz al volar a baja altura y descargar agua sobre el lago San Roque
Los habitantes de Villa Carlos Paz están acostumbrados a las alturas de las sierras cordobesas, pero este viernes presenciaron una escena fuera de lo común: un avión de gran tamaño sobrevoló la ciudad y el lago San Roque a muy baja altura, provocando sorpresa y desconcierto. El hecho se viralizó rápidamente en redes sociales, donde los videos del momento generaron todo tipo de teorías.
Finalmente, el Gobierno de Córdoba aclaró la situación. Se trató de un simulacro de descarga de agua para entrenamientos contra incendios, en el marco del reforzamiento de los operativos de emergencia ante las condiciones climáticas adversas de fin de temporada.
Durante el mediodía, numerosos vecinos registraron con sus celulares el paso del Boeing 737 FireLiner, que voló sobre el ejido urbano y arrojó unos 12 mil litros de agua sobre el lago. Muchos creyeron que se trataba de combustible debido a la nube blanca que se desprendía del avión, lo que generó preocupación.
El secretario de Gestión de Riesgo Climático, Roberto Schreiner, confirmó que la maniobra fue una prueba técnica controlada. “El avión salió desde el Aeropuerto de Córdoba, sobrevoló el lago San Roque, lanzó cerca de 12 mil litros de agua y luego regresó al aeropuerto”, detalló el funcionario.
El objetivo, explicó, fue evaluar la capacidad de aeronaves de gran porte para sumarse al combate de incendios forestales, un desafío logístico en una provincia donde las sierras y los vientos complican las maniobras. “Actualmente usamos aviones más pequeños que descargan unos 3 mil litros, mientras que este modelo puede lanzar hasta 12 mil. Pero hay que analizar si puede maniobrar entre las montañas y si los pilotos están adaptados a esa topografía”, agregó Schreiner.
La temporada de incendios en Córdoba se extiende entre junio y diciembre, y las autoridades buscan mejorar la respuesta operativa frente a los focos activos, como los registrados en Guasapampa, en el departamento Minas, al oeste provincial.
El vuelo del Boeing 737 FireLiner generó tal repercusión que, según destacaron los spotters cordobeses, llegó a ser la séptima aeronave más seguida en tiempo real en las aplicaciones de rastreo aéreo.