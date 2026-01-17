Un argentino fue internado tras sufrir el violento golpe de una ola en Playa Zorba de Punta del Este
Un turista argentino de 50 años fue golpeado por una ola en Punta del Este, debió ser rescatado por los guardavidas y terminó internado. El hombre se encontraba en la playa Zorba, ubicada en la parada 5 de la Playa Brava, cerca de la Avenida Roosevelt. Se trata de una zona conocida para la práctica de surf y bodyboard.
“El equipo de la Brigada de Guardavidas realizó el rescate y los primeros auxilios hasta la llegada de una unidad de emergencia móvil. Sufrió un fuerte golpe provocado por una ola”, informó el municipio de Maldonado.
Tras la atención médica en el lugar, el turista fue inmovilizado y colocado en una camilla con un cuello ortopédico. Luego, fue trasladado a un centro de salud, donde se le diagnosticó una posible lesión cervical.
La playa donde ocurrió el incidente es frecuentada por deportistas acuáticos debido a sus buenas condiciones, aunque también puede resultar peligrosa por la intensidad del oleaje.