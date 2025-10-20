Un apagón en los servicios web de Amazon deja inactivas a las apps y plataformas más importantes en todo el mundo
Muchos de los sitios web y aplicaciones más importantes del mundo se encontraban inactivos este lunes debido a una interrupción que afectó a Amazon Web Services. Snapchat, Duolingo, Zoom y Roblox se han visto afectados, al igual que los clientes de bancos como Lloyds y Halifax.
Amazon Web Services (AWS) es la división de computación en la nube de Amazon, y su infraestructura sustenta millones de sitios web y plataformas de grandes empresas.
AWS afirmó que observaba señales significativas de recuperación y que la mayoría de las solicitudes deberían estar siendo procesadas.
Downdetector, utilizado por muchos para detectar problemas con los servicios en línea, dijo haber recibido más de cuatro millones de informes de usuarios a nivel mundial, pertenecientes a más de 500 empresas.
Si bien muchas plataformas parecían volver a funcionar en Argentina, algunas parecían seguir experimentando problemas, o nuevos inconvenientes, como en el caso de Reddit.
Amazon indicó que el problema “parece estar relacionado con la resolución DNS del punto final de la API de DynamoDB en US-EAST-1”.
El DNS, que significa Sistema de Nombres de Dominio (DNS), suele compararse con una guía telefónica de internet.
Convierte eficazmente los nombres de sitios web que usan los usuarios en equivalentes numéricos de direcciones IP que las computadoras pueden leer y comprender.
Este proceso sustenta básicamente la forma en que usamos internet, y las interrupciones pueden impedir que los navegadores web encuentren el contenido que buscan.