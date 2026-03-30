Un alumno de 15 años entró armado a una escuela de Santa Fe, mató a un compañero de 13 e hirió a otros dos
Un estudiante de 15 años ingresó armado con una escopeta a la Escuela N°40 Mariano Moreno, en el departamento San Cristóbal de la provincia de Santa Fe, y mató a un compañero de 13 años e hirió a otros dos alumnos. El estremecedor ataque ocurrió este lunes, a primera hora de la mañana, mientras se iniciaba la jornada escolar.
Según reconstruyeron medios locales, el hecho se produjo alrededor de las 7:15, cuando los chicos se encontraban en un patio interno esperando que izaran la bandera.
En ese contexto, uno de los estudiantes sacó un arma de fuego de su mochila y comenzó a disparar. De acuerdo a los primeros reportes, efectuó entre cuatro y cinco disparos.
“El agresor sacó una escopeta de su mochila, hirió a varios compañeros y mató a otro”, confirmó el secretario de Gobierno de la Municipalidad de San Cristóbal, Ramiro Muñoz.
Fuentes oficiales precisaron que el atacante tiene 15 años y cursa tercer año en el establecimiento. La víctima fatal, en tanto, tenía 13 años y asistía a primer año.
Otros dos alumnos, de 13 y 15 años, resultaron heridos con perdigones. Uno de ellos fue trasladado en código rojo a la ciudad de Rafaela, con perdigones alojados en la cara y el cuello, mientras que el otro presenta lesiones de menor gravedad, detallaron las fuentes.
La situación fue contenida gracias a la intervención de un asistente escolar, que se abalanzó sobre el agresor y logró quitarle la escopeta, evitando que continuara el ataque.
Tras reducir al atacante, la escuela fue evacuada de inmediato y la zona fue acordonada por la Policía de Santa Fe. En paralelo, se abrió una investigación judicial para esclarecer las circunstancias del caso.
“Tomamos conocimiento a través del centro de monitoreo municipal”, explicó Muñoz. Y detalló: “Los chicos estaban haciendo la vigilancia y notaron una situación atípica, al notar que todos los chicos salían corriendo del colegio”, remarcó el funcionario.
En cuanto al perfil del agresor, el secretario de Gobierno señaló: “Hablamos con docentes y nos dijeron que es un buen alumno y que nunca mostraba problemas de conducta, por lo cual esto llama la atención”, completó.
Durante el episodio, algunos compañeros del tirador grabaron videos con sus teléfonos celulares en los que se registran los disparos y las corridas desesperadas de los estudiantes intentando escapar del lugar.
San Cristóbal es una ciudad cabecera del departamento homónimo, en la provincia de Santa Fe, fundada en enero de 1894 y ubicada a unos 179 kilómetros al norte de la capital provincial.
El hecho remite inevitablemente a la masacre de Carmen de Patagones, ocurrida en septiembre de 2004, cuando Rafael “Juniors” Solich, de 15 años, sacó un arma en el aula y disparó contra sus compañeros: mató a tres alumnos e hirió a otros cinco. Luego fue declarado inimputable.
“El arma habría entrado en un estuche de guitarra”
María José, una de las madres de alumnos de la escuela, aportó un dato clave sobre cómo el adolescente habría logrado ingresar el arma al establecimiento. “El atacante llevaba la escopeta en un estuche de guitarra”, reveló, al tiempo que relató los minutos de pánico vividos durante el ataque.
“Estoy todavía asustada. A las 7.30, recibo el llamado de mi hija llorando desesperada, que había un alumno con un arma tirando tiros dentro de la escuela. Salí a buscarla porque me dijo que salió corriendo por atrás de la escuela”, contó María José.
Luego describió la escena que encontró en la vía pública: “En el camino, en mi desesperación, ver la cantidad de chicos, a las dos o tres cuadras de la escuela había chicos corriendo para todos lados, con cara de perdidos”, relató, subrayando el caos que se generó en esos minutos.
Y graficó el terror que atravesaron los estudiantes: “Salieron todos corriendo por atrás, otros saltaron alambrados e incluso saltaron de las ventanas del edificio. Escuchar el relato de los chicos es terrible, no esperaban una situación de esta magnitud”, agregó la madre.
Por último, señaló que, según el testimonio de alumnos y docentes, el agresor sería “un chico muy tranquilo” y que “no tenía mala conducta”.
Y cerró con una imagen desgarradora: “Es una situación desgarradora, mi nena llegó a casa llorando y diciendo que un chico entró con un arma y que le iba a disparar a todo un curso”, concluyó.
La investigación continúa y la noticia se mantiene en desarrollo.