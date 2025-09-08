Un abogado libertario de Misiones fue detenido por violencia de género
Un abogado y referente libertario de Misiones fue detenido por un hecho de violencia de género que tuvo como víctima a su pareja, quien en las elecciones pasadas fue electa diputada provincial. Se trata de Alejandro Jabornicky, un polémico abogado que tiene suspendida su matrícula por el Colegio de Abogados de Misiones por graves faltas a la ética profesional, medida que fue ratificada por la Justicia.
Jabornicky (53) fue apresado por agentes de la Seccional Segunda que llegaron hasta su casa de la avenida López y Planes casi Santa Catalina, muy cerca de la zona céntrica de la capital provincial. El abogado quedó alojado en un calabozo de esa dependencia, a disposición del juez de Instrucción Miguel Mattos.
Los hechos habrían comenzado en un restaurante de Posadas, donde Jabornicky compartía una comida con su pareja, la diputada provincial electa Rita Flores; y la también legisladora Débora Mangone. En un determinado momento se habría generado una discusión. El intercambio fue escalando hasta que el referente libertario le arrojó una copa a Mangone, quien habría intentado calmar la situación. Esta última también radicaría luego una denuncia por amenazas.
Tras los incidentes, la pareja libertaria se retiró del lugar y se dirigió hacia la casa que comparten. Flores dijo que allí también sufrió ataques por parte del abogado posadeño, situación que la llevó a pedir la intervención de la Policía.
Jabornicky está en pareja con Flores desde hace varios años y juntos encararon el armado del espacio político denominado “Ahora vos Misiones”, que quedó fuera del armado de La Libertad Avanza (LLA) en las elecciones provinciales de junio en la provincia, y compitió con el sello de Por la Vida y los Valores. Ese espacio político, que llevó como cabeza de lista al ex policía Ramón Amarilla, referente de la protesta que realizaron el año pasado los integrantes de la fuerza en reclamo de mejoras salariales, obtuvo poco más del 19% de los sufragios y obtuvo cuatro bancas.
No es la primera vez que Jabornicky queda envuelto en un escándalo. Sus intervenciones en resonantes causas penales derivaron en presentaciones de sus clientes ante el Tribunal de Ética del Colegio de Abogados de Misiones, que decidió cancelarle definitivamente la matrícula, medida que fue avalada luego por el Superior Tribunal de Justicia.
La denuncia se produjo a menos de dos meses de las elecciones nacionales, en la que el espacio que integra Jabornicky se preparaba para competir por una banca en la Cámara Baja. Ya alejado de Amarilla y bajo el mismo sello partidario, ese sector libertario lleva como candidatos a Carmelo Bárbaro y Aida Vaztique.