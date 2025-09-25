Últimos días para participar del 4° Salón Anual de Fotografía de Entre Ríos
La Secretaría de Cultura de Entre Ríos, a través del Museo Provincial de la Imagen, convoca a fotógrafos a participar del 4° Salón Anual de Fotografía de Entre Ríos. La recepción de obras finaliza este lunes 29 de septiembre de 2025, y el anuncio de los seleccionados se realizará el 24 de octubre.
El concurso contempla premios monetarios para los tres primeros lugares en las categorías Blanco y Negro y Color:
Sección Blanco y Negro
- Primer Premio: $700.000
- Segundo Premio: $600.000
- Tercer Premio: $500.000
Sección Color
- Primer Premio: $700.000
- Segundo Premio: $600.000
- Tercer Premio: $500.000
Podrán participar fotógrafos mayores de 18 años, sean nativos, oriundos de otras provincias o argentinos naturalizados, con residencia mínima, continuada y permanente de dos años en Entre Ríos a la fecha del llamado.
Las obras deben inscribirse en las siguientes secciones:
- Monocromas (Blanco y Negro): Fotografías en escala de grises, incluidas las viradas completamente a un solo color.
- Policromas (Color): Fotografías con múltiples colores o modificadas por virado parcial o añadido de color.
Se pueden consultar en los siguientes enlaces: las bases y el instructivo completo.
Calendario del Salón:
- Recepción de obras: 1/9 al 29/9
- Apertura de sobres: 9/10
- Actuación del jurado: 10/10 al 20/10
- Anuncio de obras seleccionadas: 24/10
- Inauguración y entrega de premios: 6/12
Para consultas sobre el reglamento, escribir a secretariadeculturaentrerios@gmail.com.