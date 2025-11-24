Últimos días para adherir al Plan Especial de Facilidades de Pago de ATER
La Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER) recordó que durante el mes en curso se desarrolla la tercera y última etapa del Plan Especial de Facilidades de Pago 2025, una herramienta implementada por el gobierno provincial para acompañar y aliviar la situación de las y los contribuyentes. El régimen finaliza de manera definitiva el 30 de noviembre de 2025.
Desde el organismo instaron a no esperar hasta último momento y aprovechar los beneficios vigentes para regularizar deudas tributarias correspondientes a todos los tributos provinciales cuyos vencimientos hayan operado hasta el 30 de junio de 2025.
Beneficios de la Etapa 3 (1 al 30 de noviembre)
Quienes se adhieran en esta última instancia podrán acceder a las siguientes modalidades de pago y condonaciones:
Pago al contado: 60 % de condonación de multas y 60 % de intereses.
3 cuotas: 40 % de condonación de multas y 50 % de intereses. Requiere un anticipo del 20 % y una cuota mínima de $200.000.
5 cuotas: 20 % de condonación de multas y 30 % de intereses. Requiere un anticipo del 25 % y una cuota mínima de $250.000.
Desde ATER remarcaron que, si bien los mayores beneficios se aplicaron en las primeras fases del plan, las bonificaciones de noviembre siguen siendo altamente ventajosas, por lo que es fundamental adherirse cuanto antes.
Requisitos y modalidad de adhesión
Para acceder al plan, los contribuyentes deben cumplir con:
– Estar adheridos a la Boleta Digital.
– Tener canceladas las obligaciones con vencimiento posterior al 30 de junio de 2025 correspondientes a los imponibles que desean regularizar.
La adhesión se realiza exclusivamente vía web, ingresando con Clave Fiscal al portal de ARCA, en la sección “Servicios de ATER”.
Contacto y canales de atención
Teléfono: 0810-888-2837, de lunes a viernes de 8 a 13.
Correo electrónico: consultas@ater.gob.ar
Sitio web: www.ater.gob.ar (disponible las 24 horas)
Atención presencial: oficinas y receptorías de ATER en toda la provincia.