Última etapa de la obra que mejorará el servicio de agua potable en la zona oeste de Paraná
La Municipalidad de Paraná avanza en la etapa final de la obra de tendido de cañerías y colocación de accesorios correspondiente al plan de aprovisionamiento de agua desde la planta Echeverría hacia la planta Ramírez. En total, se instalan más de 5.500 metros de tuberías, lo que permitirá incrementar entre un 10 y un 12% el volumen de agua impulsada hacia los barrios del oeste y suroeste de la ciudad.
La intervención forma parte del programa “Obras de Impulsión”, incluido en el Plan de Fortalecimiento del Agua Potable de Paraná, cuyo objetivo es mejorar la disponibilidad y distribución del servicio especialmente en los meses de mayor demanda estival.
La secretaria de Recursos Hídricos y Gestión Ambiental, Mayra Collante, destacó que “las intervenciones permitirán optimizar de manera significativa el aprovisionamiento entre la planta Echeverría y la planta Ramírez. Son más de 4 kilómetros de tubería subterránea de 500 mm, y la obra está próxima a concluir. El beneficio principal será garantizar el suministro durante el verano, cuando la demanda es más alta”, explicó.
La obra presenta un alto porcentaje de ejecución y se prevé su finalización en aproximadamente un mes y medio. Las cañerías, de diferentes diámetros, se extienden desde planta Echeverría hacia planta Ramírez, atravesando calles Ambrosetti, 3 de Febrero (entre Uranga y Almafuerte) y Dean J. Álvarez.
El subsecretario de Infraestructura, Xavier Bilbao, señaló que el Plan de Fortalecimiento del Agua Potable contempla mejoras en toda la cadena de producción y distribución. “La obra permitirá que los vecinos cuenten con mayor disponibilidad en los reservorios, facilitando una distribución progresiva hacia los barrios. Es un proceso de mejora gradual que también incluye la adecuación de válvulas y el recambio de cañerías para asegurar un funcionamiento pleno en el centro oeste y suroeste de la ciudad”, explicó.
Corte de tránsito y desvíos por trabajos en Almafuerte y 3 de Febrero
Debido al avance de la obra, desde el viernes 7 hasta el lunes 10 de noviembre, estará interrumpido el tránsito en sentido Oeste-Este sobre avenida Almafuerte, entre José María Cocuzza y Héctor O. Pajarito, por tareas en la intersección con 3 de Febrero.
Los vehículos que circulen por Dean J. Álvarez deberán desviar por José María Cocuzza y retomar Almafuerte por Héctor O. Pajarito (continuación de Marangunich). Quienes circulen por 3 de Febrero hacia el sur, deberán tomar Almafuerte hacia el Oeste para acceder a avenida Ramírez y luego a Dean J. Álvarez, o bien dirigirse por Churruarín hacia el Este.
Cabe aclarar que el carril de ingreso al centro de la ciudad (sentido Este-Oeste) no se verá afectado.
Durante la semana del 10 de noviembre, los trabajos se trasladarán a Dean J. Álvarez, entre Carbó y Almafuerte, donde se reducirá media calzada. Posteriormente, las tareas continuarán en la intersección de avenida Ramírez y Carbó. Se recomienda a los conductores evitar la zona o circular con precaución.