UEFA sancionó a Prestianni tras el escándalo con Vinícius
La UEFA suspendió provisionalmente a Gianluca Prestianni para la revancha de los playoffs de la Champions League ante Real Madrid, tras una “presunta infracción” por “comportamiento discriminatorio” contra Vinícius Júnior, mientras se investigan las pruebas del caso. La medida le impedirá al argentino disputar el encuentro previsto en el estadio Santiago Bernabéu mientras avanza el análisis disciplinario.
El organismo había iniciado un expediente para determinar responsabilidades tras el cruce ocurrido en encuentro de ida, que ganaron los merengues por 1-0, justamente con el tanto del extremo surgido en Flamengo que desató la trifulca.
Según denunciaron futbolistas del conjunto español, entre ellos Kylian Mbappé, el extremo del Benfica habría llamado “mono” a Vinícius “cinco veces”. La acusación generó una fuerte repercusión mediática y derivó en manifestaciones públicas de los protagonistas, aunque todavía no se pudo comprobar dicho insulto, dado que Prestianni se había tapado la boca al momento de dirigirse hacia el brasileño.
Por su parte, el extremo carioca utilizó su cuenta de Instagram para repudiar el episodio y calificó de “cobarde” al argentino. Además, cuestionó al arbitraje por la tarjeta amarilla que recibió en su festejo, antes de la aplicación del protocolo ante situaciones de racismo.
Por su parte, el entorno del exjugador de Vélez Sarsfield negó las versiones difundidas, al tiempo que trascendió una intención de iniciar acciones legales por “difamación” contra los protagonistas de las denuncias. Gastón “la Gata” Fernández, representante de Prestianni, aseguró que “todo lo que se ha publicado” sobre las supuestas declaraciones ante la UEFA “es falso”.
El agente sostuvo que la prioridad es preservar la tranquilidad del futbolista, aunque no descartó, sin embargo, evaluar una contrademanda una vez que concluya el proceso disciplinario en su totalidad.
En paralelo, Benfica visitará el próximo miércoles el Bernabéu para definir la serie, ahora con la confirmación de que lo hará sin el argentino sancionado. Con la investigación aún abierta, la suspensión pesará, por el momento, sólo para el partido de revancha por la Champions.