Ubeda en la mira de Riquelme: las cámaras revelan que él decidió sacar al “Changuito” Zeballos
Minutos después de la derrota de Boca ante Racing en las semifinales del Torneo Clausura, un video difundido por ESPN volvió a encender la polémica por el reemplazo de Exequiel Zeballos, una decisión que otra vez colocó a Claudio Úbeda en el centro de las críticas.
En la secuencia se observa que, antes del ingreso de Alan Velasco, el técnico mantuvo un intercambio con su ayudante Juvenal Rodríguez para definir quién debía salir. Desde el banco, Úbeda afirmaba que el Changuito “está muerto” físicamente, mientras su asistente insistía en que el reemplazo debía ser otro futbolista.
Las imágenes muestran cómo Rodríguez le sugiere, varias veces, no sacar al extremo santiagueño. “Por Merentiel no lo saco”, dijo Úbeda sobre Zeballos, quien hasta ese momento había sido el jugador más desequilibrante del clásico, aún 0-0.
ATENCIÓN A ESTE DIÁLOGO: así fue la charla entre Claudio Ubeda y Carlos Juvenal Rodríguez antes del cambio del Changuito Zeballos. La decisión final fue del DT de Boca.— SportsCenter (@SC_ESPN) December 9, 2025
#SportsCenter | #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/a0Atpkjsn8
Frente a esa postura, Rodríguez propuso sustituir a Carlos Palacios, de bajo rendimiento. “Saco a Carlos (Palacios)”, se lo escucha decirle al oído al DT. Sin embargo, pese a la insistencia de su asistente, la decisión final de Úbeda fue firme: “Por Zeballos”.
El desenlace ya es conocido: La Bombonera reaccionó con una fuerte reprobación, Racing encontró el 1-0 a través de Adrián Maravilla Martínez y el futuro del entrenador, que hace apenas días parecía encaminado a continuar en 2026, quedó envuelto en dudas.
En conferencia de prensa, Úbeda intentó justificar su elección al afirmar que “lo que estábamos viendo con gestos que se veían en Exequiel es que estaba cansado”. Habló en plural, como si hubiese sido una decisión consensuada, aunque el video muestra a Rodríguez proponiendo otra variante.
Por su parte, Zeballos evitó alimentar la controversia y, un día después del clásico, publicó un mensaje en sus redes sin aludir al episodio, enfocado en su rol dentro del plantel.