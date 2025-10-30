UATRE y RENATRE celebraron la prórroga que permite compatibilizar el trabajo rural temporario con los planes sociales
La Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE) y el Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (RENATRE) destacaron la decisión del Gobierno nacional de prorrogar la medida que compatibiliza el trabajo rural temporario con los planes sociales, al considerar que representa un avance clave para el empleo registrado y las economías regionales.
En un comunicado, la UATRE valoró la resolución del Ministerio de Capital Humano, luego del pedido formal realizado por el gremio, y sostuvo que la prórroga “es un avance para los trabajadores rurales, sus familias y las economías regionales que dependen de la mano de obra registrada”.
El secretario general de la UATRE, José Voytenco, celebró que el Gobierno “haya escuchado el reclamo del sector”, aunque reclamó que la medida se convierta en ley.
“Es importante que el Gobierno haya escuchado nuestro reclamo, pero esta no puede ser una solución transitoria. Necesitamos una política permanente que garantice estos derechos”, expresó.
Planes sociales y trabajo rural
Voytenco explicó que la medida permite que “el trabajador pueda registrarse, cobrar su salario y seguir percibiendo la asistencia social del Estado”. En ese sentido, destacó que el Decreto 514/2021 fue una herramienta fundamental durante los últimos cuatro años para reducir la informalidad laboral, facilitando que miles de trabajadores accedan a empleos formales sin perder sus prestaciones.
El dirigente subrayó que esta compatibilidad beneficia a familias migrantes y fortalece la producción agropecuaria, asegurando la continuidad de las cosechas y la competitividad de las pymes rurales.
“La compatibilidad entre empleo registrado y planes sociales no es un privilegio, sino una política de equidad que promueve el trabajo digno, amplía la cobertura de la seguridad social y sostiene la producción nacional”, indicó Voytenco.
Según la UATRE, más de 200.000 familias rurales se verán beneficiadas por la prórroga, que permitirá avanzar hacia un modelo de inclusión y desarrollo sostenido para el sector.
El aval del RENATRE
En sintonía, el RENATRE, presidido también por Voytenco, celebró el Decreto 777/2025, firmado el 29 de octubre, mediante el cual el Poder Ejecutivo Nacional prorrogó por un año la vigencia del Decreto 514/2021, que permite compatibilizar el trabajo rural temporario con los planes sociales.
“Esta decisión representa una muy buena noticia para los trabajadores rurales de todo el país y llega tras semanas de incertidumbre y gestiones institucionales. Su vencimiento hubiera dejado en situación de vulnerabilidad a miles de familias que dependen de empleos estacionales”, señaló el organismo.
Voytenco remarcó que el Decreto 514 “fue durante cuatro años una herramienta efectiva para romper el círculo de la informalidad y ampliar la cobertura de la seguridad social en el campo”. Además, destacó que la medida asegura que más de 120.000 trabajadores puedan mantener sus beneficios sociales mientras acceden al empleo formal.
“Esto demuestra que se pueden implementar políticas que surgen del diálogo, el consenso y la comprensión”, afirmó.
Finalmente, insistió en que la compatibilidad deje de ser una disposición temporal:
“Desde el RENATRE y la UATRE impulsamos que el Decreto 514/2021 se convierta en ley, para consolidar una política que brinde estabilidad y previsibilidad al trabajo rural. Ya mantenemos diálogo con distintos diputados y diputadas nacionales para lograr que esta herramienta, que demostró su eficacia en el territorio, adquiera carácter permanente y contribuya al desarrollo sostenido del sector agropecuario argentino”.