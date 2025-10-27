Ualá despidió a 135 empleados en la región, 110 de ellos en Argentina
La fintech Ualá anunció el despido de 135 trabajadores a nivel regional, de los cuales 110 se desempeñan en Argentina. La empresa atribuyó la medida a “la búsqueda de una mayor eficiencia regional y producto de la automatización de tareas”, según informaron desde la compañía.
Hasta septiembre pasado, Ualá contaba con 1.000 empleados en Argentina, cuando inauguró nuevas oficinas de 2.000 metros cuadrados en el barrio de Palermo. Los trabajadores despedidos representan el 8% de la plantilla regional, que incluye operaciones en Argentina, Colombia y México. Fuentes de la fintech indicaron que se ofrecieron acuerdos de salida que superan los requisitos legales y que la reorganización busca “lograr un mejor posicionamiento en un mercado cada vez más dinámico y competitivo”.
Aunque Ualá opera como un banco, tras la compra de Wilobank en 2022, solo una pequeña parte de su personal está afiliada a la Asociación Bancaria; el resto se encuentra en otras organizaciones gremiales.
No es la primera vez que la empresa recurre a despidos: en mayo de 2024, Ualá desvinculó a 140 empleados, equivalentes al 9% de su personal regional. La compañía ha implementado cambios tecnológicos y adquirido varias empresas, incluyendo Wilobank en Argentina, un banco en México (ABC Capital) y las plataformas Empretienda y Ceibo Créditos, especializadas en soluciones financieras y comercio electrónico.
Relación con el Gobierno
Las oficinas de Ualá en Buenos Aires fueron visitadas por el Presidente Javier Milei el 11 de noviembre pasado, en el marco de un anuncio sobre una ronda de inversión Serie E por 300 millones de dólares, liderada por Allianz X. La operación representa la mayor inversión privada en América Latina en los últimos tres años y posiciona a la fintech con una valuación de 2.750 millones de dólares.
Empleo en el sector financiero
Más allá de esta medida puntual de Ualá, el sector fintech sigue consolidando su rol como empleador frente a la banca tradicional. En 2024, las fintech generaron 36.800 empleos directos, con un incremento interanual del 7,14%. Según el Informe Empleo Fintech 2025 de la Cámara Argentina Fintech (CAF), se anticipa la contratación de más de 4.200 personas durante 2025, un aumento del 12,8% sobre la plantilla actual.
En contraste, los bancos tradicionales redujeron su personal: en 2024 empleaban 94.325 personas, frente a las 109.517 registradas siete años atrás. Durante el mismo período, el personal de fintech creció de 6.961 a 36.800 trabajadores.
Entre los factores que explican este cambio se destacan la digitalización de los servicios financieros y la menor necesidad de atención presencial. Las fintech transformaron no solo la oferta de empleo, sino también los hábitos de los usuarios, quienes tras la pandemia prefieren los canales digitales. Sin embargo, la gestión tecnológica no implica necesariamente una menor cantidad de empleados, ya que el soporte digital requiere personal especializado.