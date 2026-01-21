Turistas bendecidos en Mar del Plata con un clima ideal para disfrutar el agua
La ola de calor también dirá presente en la ciudad de Mar del Plata, con temperaturas que están alrededor de 30 grados durante toda la semana y se esperan días espectaculares de playa, para la alegría de los turistas que se encuentran allí pasando sus vacaciones de verano.
Se espera que la sensación térmica supere en las próximas jornadas los 30 grados todos los días y el fin de semana, cuando más gente viaja, será uno de los mejores de la temporada.
La temperatura del mar en Mar del Plata sigue subiendo, sobre todo en la zona de Punta Mogotes, uno de los sectores más concurridos de la costa, muestra una clara tendencia en alza en pleno verano. Este martes, el agua registró 20,7°C, un valor que se ubica por encima del promedio histórico para esta época del año y que anticipa condiciones ideales para los turistas.
De acuerdo con las mediciones y el análisis de los últimos diez años, el mar más cálido para esta fecha se registró en 2014, cuando alcanzó los 21,7°C, mientras que el valor más bajo fue en 2008, con 18,7°C. En ese contexto, la temperatura actual se posiciona en un rango alto y con perspectivas de seguir subiendo
Las proyecciones indican que la temperatura del agua en Punta Mogotes podría aumentar hasta los 21,2°C en los próximos diez días, acompañando la seguidilla de jornadas calurosas que afectan a gran parte de la provincia de Buenos Aires. Este incremento refuerza el atractivo de las playas del sur marplatense en plena temporada alta.
En términos estadísticos, la temperatura promedio del agua de mar en enero es de 20,4°C, con una mínima de 18°C y una máxima de 23,5°C, por lo que los valores actuales se ubican dentro del rango más confortable para el disfrute turístico.
La temporada de playa en Punta Mogotes se extiende de enero a marzo, meses en los que la temperatura del agua no baja de los 20°C, una marca considerada adecuada para nadar cómodamente. Esto explica la fuerte afluencia de turistas y locales que eligen este sector del litoral marplatense durante el verano.
El contraste con otras estaciones es marcado. En invierno, la temperatura media del agua desciende hasta los 11,2°C; en primavera ronda los 13,3°C; mientras que en otoño se ubica cerca de los 18°C. El verano, en cambio, eleva la media hasta los 20°C, consolidando a Punta Mogotes como uno de los puntos más agradables para el turismo de sol y playa.
Con el mar en ascenso y el calor instalado, Punta Mogotes se prepara para días ideales de playa, en una temporada que sigue mostrando números favorables tanto en clima como en condiciones del agua.