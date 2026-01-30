Turista argentina sufre estafa millonaria en Copacabana al intentar comprar un choclo
Una turista argentina fue víctima de una estafa digital en la playa de Copacabana, en Río de Janeiro, mientras intentaba comprar un choclo a un vendedor ambulante. Lo que iban a ser vacaciones de descanso en un paraíso tropical se transformó en una experiencia marcada por la fraude y la desesperación.
La mujer, identificada como María Cristina Gómez Aguillar, transferió 20.000 reales, equivalentes a casi seis millones de pesos argentinos, durante un pago electrónico que resultó ser fraudulento.
El episodio ocurrió el domingo pasado, cuando Gómez Aguillar se acercó a un puesto de la playa para comprar un choclo. Pactó verbalmente un precio de 20 reales, pero debido a la barrera del idioma portugués, la comunicación con el vendedor se volvió confusa desde el inicio, según relató la víctima a medios locales.
El choclo más caro de su vida
La turista contó que el presunto estafador se ofreció a “ayudar” con la operación. Le pidió el teléfono celular, y al acceder a la aplicación de pago Pix, ingresó los datos de la cuenta receptora y el monto. Gómez Aguillar confió en que la transacción se realizaba por los 20 reales acordados.
“Entonces él me ayuda -me dice ‘dame, ayudo’-, pone el monto y me dice ‘está’. Yo le pregunto ‘¿ya está?’, y me dice ‘sí, ya está’”, relató la turista a través de sus redes sociales. La transferencia se concretó en segundos, sin que ella notara ninguna irregularidad.
Horas más tarde, al revisar su cuenta de Mercado Pago, descubrió que el valor transferido había sido de 20.000 reales, mil veces más alto que el precio acordado, lo que representa aproximadamente $5.559.508 al tipo de cambio oficial. Según Gómez Aguillar, esa suma constituía casi la totalidad de su presupuesto de vacaciones.
La víctima denunció de inmediato el hecho ante la Policía Civil de Río de Janeiro, que tomó conocimiento del caso. Sin embargo, las autoridades advirtieron que este tipo de delitos son difíciles de resolver, debido a la inmediatez de las transferencias digitales y la falta de datos precisos sobre el presunto estafador, lo que complica rastrear el dinero o identificar al responsable.
Consejos para evitar estafas en Brasil
Las autoridades brasileñas recomendaron no entregar el celular a terceros para realizar pagos digitales. En caso de no comprender el idioma o el sistema de cobro, aconsejan utilizar métodos más seguros, como escaneo de códigos QR o transacciones con montos verificados por ambas partes.