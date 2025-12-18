Turismo y Deportes coordinan un calendario provincial para potenciar eventos en Entre Ríos
La Secretaría General de la Gobernación avanza en una estrategia conjunta entre las áreas de Turismo y Deportes para ordenar, fortalecer y dar mayor visibilidad a los eventos deportivos y turísticos que se desarrollan en todo el territorio entrerriano.
En ese marco, el secretario de Turismo de Entre Ríos, Jorge Satto, y el secretario de Deportes, Sebastián Uranga, firmaron este jueves un convenio de colaboración interinstitucional destinado a planificar y difundir actividades que se integren en un calendario provincial unificado de eventos.
El acuerdo, que se inscribe en la órbita de la Secretaría General de la Gobernación, a cargo de Mauricio Colello, tiene como eje central la coordinación de fechas, la complementariedad de propuestas y la optimización de los recursos públicos, con el objetivo de evitar superposiciones y fortalecer el trabajo articulado entre ambas áreas.
De esta manera, el convenio formaliza una línea de acción compartida que apunta a consolidar una planificación anticipada, federal y ordenada, brindando previsibilidad a municipios, organizadores y prestadores de servicios, y contribuyendo a posicionar a Entre Ríos como destino turístico y deportivo durante todo el año.
Al respecto, Uranga destacó que la firma del acuerdo “es la cristalización de algo que venimos trabajando hace tiempo entre las áreas, porque creemos que el turismo deportivo es un producto clave y el gobierno lo ubica entre los cuatro grandes ejes de gestión”. En ese sentido, remarcó que “en estos dos años de gestión hemos organizado más de 200 eventos deportivos y todavía tenemos mucho potencial para seguir desarrollando”, y valoró la conformación de “un equipo de turismo y deportes enfocado específicamente en este objetivo”.
Por su parte, Satto señaló que el convenio “viene a ordenar un trabajo que ya se realizaba de manera sostenida, porque es lógico que los distintos estamentos del gobierno articulen entre sí”. Además, explicó que a partir de la firma “se conforma una comisión encargada de centralizar, recepcionar y organizar en un calendario único los eventos deportivos y turísticos de la provincia”.
Finalmente, el titular de Turismo indicó que la meta es “lograr una sinergia que permita contar, como mínimo, con un evento de gran trascendencia por mes”, generando un impacto directo en la promoción del deporte, la visibilización de los destinos entrerrianos y el movimiento económico del sistema turístico y comercial, con efectos positivos en la generación de empleo.