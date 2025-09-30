Trump y Netanyahu anuncian plan de 20 puntos para Gaza en Washington
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, presentaron este lunes en Washington un plan de 20 puntos destinado a poner fin a la guerra en Gaza y establecer un marco de gobernanza posterior al conflicto en el enclave palestino. Ambos líderes aseguraron haber alcanzado un acuerdo sobre las directrices para frenar la escalada militar, aunque persiste la incógnita sobre si Hamas aceptará las condiciones.
Durante una conferencia conjunta en la Casa Blanca, Trump explicó que la propuesta contempla la creación de una junta de gobierno temporal en Gaza, presidida por él mismo e integrada, entre otros, por el ex primer ministro británico Tony Blair. El plan establece un alto el fuego inmediato una vez que todas las partes den su aprobación y exige la liberación de los rehenes restantes en un plazo de 72 horas desde la aceptación israelí.
Trump recalcó que Estados Unidos respaldará plenamente a Israel en caso de que Hamas rechace la iniciativa. “Creo que estamos más que muy cerca”, dijo al inicio del encuentro. “Aún no hemos terminado, todavía tenemos que conseguir el compromiso de Hamas”, agregó el mandatario.
Por su parte, Netanyahu advirtió que Israel actuará de manera unilateral si Hamas no acata las condiciones o incumple lo pactado tras una eventual aceptación. “Esto se puede resolver por las buenas o por las malas, pero se resolverá”, subrayó el primer ministro israelí.
El mandatario estadounidense también instó a la población palestina a asumir la responsabilidad de su futuro y a “tomar las riendas de su destino” acogiendo el plan de paz.
Disculpas de Netanyahu a Catar
En paralelo, Netanyahu ofreció una disculpa formal al primer ministro catarí, Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, por un reciente ataque israelí en el emirato contra objetivos de Hamas que provocó la muerte de un militar catarí. El hecho desató condenas de líderes árabes y una inusual crítica pública de la propia administración estadounidense.
Según la Casa Blanca, Netanyahu expresó su pesar a Al Thani en una llamada telefónica realizada mientras se encontraba en Washington. Trump describió el contacto como una conversación “de corazón a corazón”.
Un comunicado oficial señaló que Netanyahu lamentó la vulneración de la soberanía catarí y garantizó que no se repetirán ataques de ese tipo en el futuro.
Contexto regional complejo
Las gestiones diplomáticas se dan en un escenario frágil, con Israel enfrentando un creciente aislamiento internacional, tensiones internas en la coalición de Netanyahu y señales de impaciencia en Washington frente a la prolongación del conflicto.
Consultado sobre las perspectivas de un acuerdo, Trump se mostró confiado: “Estoy muy optimista”, concluyó el presidente estadounidense durante la recepción a Netanyahu.