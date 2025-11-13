Maran Suites & Towers

Trump y Milei refuerzan la alianza y anuncian nuevo acuerdo comercial entre EE.UU. y Argentina

Redacción | 13/11/2025 | Economía, Internacionales, Política | No hay comentarios

La Casa Blanca emitió este jueves 13 de noviembre de 2025 una declaración conjunta en la que los presidentes Donald J. Trump (Estados Unidos) y Javier Milei (Argentina) reafirmaron la alianza estratégica entre ambos países y anunciaron un “Marco para un Acuerdo sobre Comercio e Inversión Recíproca”.

El acuerdo se sustenta en valores democráticos compartidos y una visión común de libre empresa, iniciativa privada y mercados abiertos, con el objetivo de impulsar el crecimiento, expandir oportunidades y crear un entorno transparente y basado en normas para el comercio y la innovación. La Casa Blanca destacó que el pacto reconoce las acciones previas de Argentina para modernizar su régimen de comercio e inversión y fomentar condiciones recíprocas.

Elementos clave del acuerdo

Aranceles

  • Apertura argentina: acceso preferencial a exportaciones estadounidenses (medicamentos, químicos, maquinaria, tecnología, dispositivos médicos, vehículos y productos agrícolas).
  • Apertura EE.UU.: eliminación de aranceles sobre ciertos recursos naturales no disponibles y artículos farmacéuticos no patentados.
  • Carne: mejora de condiciones recíprocas de acceso al mercado de carne vacuna.
  • Seguridad Nacional: EE.UU. podrá considerar positivamente el acuerdo al tomar medidas bajo la Sección 232.

Eliminación de barreras no arancelarias

  • No exigir formalidades consulares a exportaciones de EE.UU.
  • Eliminación gradual de la tasa de estadística para bienes estadounidenses.
  • Desmantelamiento de licencias de importación que limitaban el acceso al mercado.

Estándares y normas

  • Aceptación de bienes que cumplan con estándares estadounidenses o internacionales sin evaluaciones adicionales.
  • Reconocimiento de estándares federales de seguridad y emisiones para vehículos estadounidenses.
  • Aceptación de certificados de la FDA y autorizaciones previas para dispositivos médicos y productos farmacéuticos.

Acceso al mercado agrícola

  • Apertura al ganado vivo estadounidense.
  • Acceso al mercado de aves de corral en un plazo de un año.
  • No restricción de productos con términos específicos de quesos y carnes.
  • Simplificación de registros para carne bovina, porcina y lácteos de EE.UU.

Comercio digital

  • Facilitación del comercio digital, reconociendo a EE.UU. como jurisdicción para transferencia transfronteriza de datos.
  • Reconocimiento de firmas electrónicas válidas bajo la ley estadounidense.

Propiedad intelectual

  • Mejora en la aplicación contra productos falsificados y pirateados, incluidos entornos online.
  • Abordaje de desafíos señalados en el informe Special 301 de 2025 (patentabilidad y retrasos en concesión de patentes).

Alineamiento estratégico y seguridad económica

  • Cooperación para combatir políticas y prácticas no comerciales de terceros países.
  • Identificación de herramientas para alinear controles de exportación, seguridad de inversiones y evasión de impuestos.
  • Cooperación para facilitar inversión y comercio de minerales críticos.

Empresas estatales y subsidios

  • Compromiso para abordar acciones distorsivas de empresas estatales y subsidios industriales que afecten el comercio bilateral.

Laboral y medio ambiente

  • Prohibición de importar bienes producidos con trabajo forzoso y refuerzo de leyes laborales.
  • Medidas contra la tala ilegal.
  • Implementación del acuerdo de la OMC sobre subsidios a la pesca.

El comunicado concluye que ambos países trabajarán rápidamente para finalizar el texto del Acuerdo para su firma y realizarán los trámites internos necesarios antes de su entrada en vigor.

