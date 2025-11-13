Trump y Milei refuerzan la alianza y anuncian nuevo acuerdo comercial entre EE.UU. y Argentina
La Casa Blanca emitió este jueves 13 de noviembre de 2025 una declaración conjunta en la que los presidentes Donald J. Trump (Estados Unidos) y Javier Milei (Argentina) reafirmaron la alianza estratégica entre ambos países y anunciaron un “Marco para un Acuerdo sobre Comercio e Inversión Recíproca”.
El acuerdo se sustenta en valores democráticos compartidos y una visión común de libre empresa, iniciativa privada y mercados abiertos, con el objetivo de impulsar el crecimiento, expandir oportunidades y crear un entorno transparente y basado en normas para el comercio y la innovación. La Casa Blanca destacó que el pacto reconoce las acciones previas de Argentina para modernizar su régimen de comercio e inversión y fomentar condiciones recíprocas.
Elementos clave del acuerdo
Aranceles
- Apertura argentina: acceso preferencial a exportaciones estadounidenses (medicamentos, químicos, maquinaria, tecnología, dispositivos médicos, vehículos y productos agrícolas).
- Apertura EE.UU.: eliminación de aranceles sobre ciertos recursos naturales no disponibles y artículos farmacéuticos no patentados.
- Carne: mejora de condiciones recíprocas de acceso al mercado de carne vacuna.
- Seguridad Nacional: EE.UU. podrá considerar positivamente el acuerdo al tomar medidas bajo la Sección 232.
Eliminación de barreras no arancelarias
- No exigir formalidades consulares a exportaciones de EE.UU.
- Eliminación gradual de la tasa de estadística para bienes estadounidenses.
- Desmantelamiento de licencias de importación que limitaban el acceso al mercado.
Estándares y normas
- Aceptación de bienes que cumplan con estándares estadounidenses o internacionales sin evaluaciones adicionales.
- Reconocimiento de estándares federales de seguridad y emisiones para vehículos estadounidenses.
- Aceptación de certificados de la FDA y autorizaciones previas para dispositivos médicos y productos farmacéuticos.
Acceso al mercado agrícola
- Apertura al ganado vivo estadounidense.
- Acceso al mercado de aves de corral en un plazo de un año.
- No restricción de productos con términos específicos de quesos y carnes.
- Simplificación de registros para carne bovina, porcina y lácteos de EE.UU.
Comercio digital
- Facilitación del comercio digital, reconociendo a EE.UU. como jurisdicción para transferencia transfronteriza de datos.
- Reconocimiento de firmas electrónicas válidas bajo la ley estadounidense.
Propiedad intelectual
- Mejora en la aplicación contra productos falsificados y pirateados, incluidos entornos online.
- Abordaje de desafíos señalados en el informe Special 301 de 2025 (patentabilidad y retrasos en concesión de patentes).
Alineamiento estratégico y seguridad económica
- Cooperación para combatir políticas y prácticas no comerciales de terceros países.
- Identificación de herramientas para alinear controles de exportación, seguridad de inversiones y evasión de impuestos.
- Cooperación para facilitar inversión y comercio de minerales críticos.
Empresas estatales y subsidios
- Compromiso para abordar acciones distorsivas de empresas estatales y subsidios industriales que afecten el comercio bilateral.
Laboral y medio ambiente
- Prohibición de importar bienes producidos con trabajo forzoso y refuerzo de leyes laborales.
- Medidas contra la tala ilegal.
- Implementación del acuerdo de la OMC sobre subsidios a la pesca.
El comunicado concluye que ambos países trabajarán rápidamente para finalizar el texto del Acuerdo para su firma y realizarán los trámites internos necesarios antes de su entrada en vigor.