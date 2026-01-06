Trump redobló sus cuestionamientos contra Maduro: “Es un tipo que mató a millones de personas”
Donald Trump, respondió a las críticas por el operativo en Venezuela y redobló los cuestionamientos contra el líder chavista Nicolás Maduro, al que detuvieron: “Es un tipo que mató a millones de personas”. El presidente de Estados Unidos, aseguró que el líder chavista es “un hombre violento que torturó a muchísima gente”.
El presidente de Estados Unidos calificó al líder chavista como “un hombre violento”: “Maduro tenía una cámara de tortura en medio de Caracas, que ahora está siendo clausurada. Torturó a muchísima gente. Contrataban y le pagaban a la gente para que fuera y protestara, es toda gente paga la que fue con los carteles de ‘Maduro Libre’. Cuando los periodistas le preguntaban, no sabían qué contestar. Era más lindo cuando la gente iba y llevaba sus propios carteles, no los que les dan en las protestas”.
Trump destacó que Estados Unidos “volvió a probar que tiene el ejército más poderoso y feroz, el más feroz del mundo”, en un acto de retiro de miembros republicanos de la Cámara de Representantes: “Nadie puede con nosotros, nadie podría haber hecho lo que hicimos nosotros, nadie tiene la calidad de nuestras armas”.
La Organización de las Naciones Unidas (ONU) advirtió que la situación en Venezuela podría empeorar tras la intervención militar de Estados Unidos, que incluyó la detención del líder chavista y de su esposa, Cilia Flores.