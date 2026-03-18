Trump reacciona a renuncia de funcionario por guerra en Irán: “Siempre pensé que Joe Kent era un débil”
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, calificó este martes de “débil en seguridad” a Joe Kent, quien presentó su renuncia como director del Centro Nacional Contraterrorismo estadounidense en desacuerdo con la guerra contra Irán.
“No lo conocía bien, pensé que parecía un tipo bastante agradable, pero cuando leí su declaración me di cuenta de que es algo bueno que se haya ido, porque dijo que Irán no era una amenaza. Irán era una amenaza”, afirmó Trump en una comparecencia ante los medios en el Despacho Oval.
“Siempre pensé que era débil en materia de seguridad, muy débil”, recalcó, insistiendo en el riesgo iraní como justificación para la intervención militar: “Todos los países se dieron cuenta de la amenaza que era Irán. La pregunta es si querían o no hacer algo al respecto”.
La renuncia de Kent lo convirtió este martes en el funcionario de más alto rango en abandonar el gobierno de Trump desde el inicio de la guerra y abre una crisis interna en los servicios de inteligencia estadounidenses.
“No puedo en buena conciencia apoyar la guerra en Irán. Irán no representaba una amenaza inminente para nuestro país, y es evidente que iniciamos esta guerra debido a la presión de Israel y su poderoso lobby estadounidense”, afirmó Kent en su carta de dimisión dirigida a Trump.
La esposa de Kent, Shannon Kent, también sirvió en las fuerzas armadas estadounidenses y murió en un atentado suicida en Siria en 2019. “Como viudo (…) que perdí a mi amada esposa Shannon en una guerra fabricada por Israel, no puedo apoyar el envío de la próxima generación a luchar y morir en una guerra que no aporta ningún beneficio al pueblo estadounidense”, escribió el exfuncionario.