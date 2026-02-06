Trump publicó un video generado con IA que desató acusaciones de racismo por representar a los Obama como monos
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, publicó el jueves por la noche en sus redes sociales un video generado con Inteligencia Artificial que provocó una fuerte polémica por su contenido, al representar al ex presidente Barack Obama y a Michelle Obama con rasgos de primates.
El material, de poco más de un minuto y difundido en su cuenta de Truth Social, utiliza música asociada a la película El Rey León y muestra montajes en los que los rostros de los Obama aparecen superpuestos al cuerpo de monos, con un fondo selvático.
En el video, Trump vuelve a insistir con su denuncia —nunca probada— de que la empresa Dominion Voting Systems alteró los resultados de las elecciones que perdió frente a Joe Biden, un planteo que ya había realizado en el pasado y que estuvo vinculado al clima previo al asalto al Capitolio por parte de sus seguidores.
A los pocos minutos de su publicación, el video ya había superado los 3.500 “me gusta” en Truth Social.
La oficina del gobernador de California, Gavin Newsom, posible candidato presidencial para 2028 y uno de los críticos más duros de Trump, condenó la publicación. “Comportamiento despreciable del presidente. Todo republicano debe denunciarlo. Ya”, expresaron desde su equipo de prensa en la red X, junto a una imagen del video.
También se pronunció Ben Rhodes, exasesor principal de seguridad nacional durante la presidencia de Obama, quien escribió: “Que esto persiga a Trump y a sus partidarios racistas, sabiendo que los estadounidenses del mañana apreciarán a los Obama como figuras veneradas, mientras estudian a Trump como una mancha en nuestra historia”.
Durante su segundo mandato en la Casa Blanca, Trump intensificó el uso de imágenes hiperrealistas generadas con IA en redes sociales, tanto para exaltar su figura como para desacreditar a sus críticos políticos.
En el pasado reciente, había publicado otro video generado con IA en el que se mostraba a Obama siendo arrestado en el Despacho Oval y luego apareciendo vestido con uniforme carcelario. Más tarde, difundió otro montaje del líder demócrata de la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, que también fue cuestionado por su contenido.