Trump ordenó reabrir el espacio aéreo venezolano tras dialogar con Delcy Rodríguez
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este jueves la reapertura del espacio aéreo venezolano para vuelos comerciales, luego de mantener una conversación con la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez. El anuncio fue realizado al inicio de una reunión del gabinete en la Casa Blanca.
“Acabo de hablar con la presidenta de Venezuela y le informé de que vamos a abrir todo el espacio aéreo comercial”, afirmó Trump ante la prensa. En la misma línea, sostuvo que “los ciudadanos estadounidenses podrán ir dentro de muy poco a Venezuela y estarán seguros allá”.
El espacio aéreo venezolano había sido cerrado el 29 de noviembre, tras el despliegue de fuerzas militares estadounidenses en el Caribe. Posteriormente, el 3 de enero, Estados Unidos lanzó una operación militar que derivó en la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Delcy Flores, según informó la administración norteamericana.
Reapertura inmediata de vuelos
Trump precisó que ordenó al secretario de Transporte, Sean Duffy, y a los líderes militares estadounidenses que habiliten el espacio aéreo antes de que finalice el día. La decisión permitirá que aerolíneas internacionales retomen sus servicios hacia Venezuela, suspendidos durante el período de máxima tensión.
El mandatario aseguró que las relaciones bilaterales atraviesan un buen momento. “Las relaciones han sido muy sólidas, muy buenas”, dijo, y agregó que grandes compañías petroleras estadounidenses ya se encuentran en Venezuela, evaluando inversiones. “Van a traer de vuelta una riqueza tremenda para Venezuela y para Estados Unidos”, afirmó, al tiempo que señaló que el país caribeño “va a ganar más dinero del que ha ganado nunca”.
Tras el derrocamiento de Maduro, actualmente detenido en Nueva York a la espera de juicio por narcotráfico, Estados Unidos impulsó un mecanismo de control de los ingresos petroleros venezolanos. Según ese esquema, los fondos del crudo se depositan inicialmente en Qatar y luego son transferidos al gobierno de Rodríguez, bajo un sistema de monitoreo mensual del gasto.
“Quiero agradecer a todo el pueblo de Venezuela por lo que pasaron y al liderazgo actual porque, realmente, están haciendo un buen trabajo”, expresó Trump.
EE.UU. evalúa reabrir su embajada en Caracas
En paralelo, la administración republicana informó al Congreso estadounidense que analiza reabrir la embajada de Estados Unidos en Caracas, como parte de un proceso gradual para restablecer relaciones diplomáticas con Venezuela.
En una notificación enviada a legisladores, el Departamento de Estado indicó que ya comenzó el envío de personal temporal para cumplir funciones diplomáticas “selectas”. “Nuestra intención es implementar un enfoque por fases para potencialmente reanudar las operaciones de la Embajada en Caracas”, señaló el organismo en comunicaciones remitidas a comités de la Cámara de Representantes y del Senado.