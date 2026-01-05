Trump: “La dictadura cubana está lista para caer”
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró que la dictadura cubana “está lista para caer” tras el derrocamiento de Nicolás Maduro en Venezuela, señalando que la isla enfrenta serias dificultades económicas por la pérdida del apoyo petrolero venezolano.
Trump reafirmó: “Cuba parece que está lista para caer. No sé cómo ellos van a resistir”, añadiendo que: “Toda su entrada de dinero venía de Venezuela, del petróleo venezolano. Ya no reciben nada de eso”. El mandatario insistió en que: “Literalmente, Cuba está lista para caer”, y consideró que la situación haría felices a “muchos cubanoamericanos excelentes”.
Trump: “Cuba está a punto de caer” pic.twitter.com/qrJT06luiq
— EL MUNDO (@elmundoes) January 5, 2026
Consultado sobre una posible intervención estadounidense, Trump sostuvo: “No pienso que debamos tomar ninguna acción. Cuba se está cayendo. Está cayendo para la cuenta. ¿Alguna vez has visto una pelea? Caen para la cuenta. Y Cuba está cayendo”. El presidente enfatizó que la presión económica desde la caída de Maduro podría precipitar cambios políticos en la isla.