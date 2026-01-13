Trump fogonea las protestas en Irán y anuncia a los manifestantes que: “La ayuda está en camino”
Cuando los más recientes reportes desde Irán hablan de al menos 2.000 muertos por la brutal represión del régimen contra manifestantes antigubernamentales, Trump escribió este martes en su red social: “Patriotas iraníes, sigan protestando: ¡tomen sus instituciones! Guarden los nombres de los asesinos y abusadores. Pagarán un alto precio”… “la ayuda está en camino” (help is on its way).
Trump, quien sopesa opciones de intervención en Irán sin cerrar la puerta al diálogo según había dicho, anunció en su mensaje que suspendió todo encuentro con autoridades iraníes “hasta que esas muertes sin sentido continúen”.
El viernes pasado, durante una reunión con directivos petroleros, Trump fue grabado diciendo: “Les digo a los líderes iraníes: más vale que no empiecen a disparar, porque nosotros también empezaremos a disparar”.
El senador Lindsey Graham, quien suele actuar como portavoz informal de la política exterior de Trump, reforzó el mensaje el fin de semana publicando en X (Twitter): “PARA EL PUEBLO IRANÍ: su larga pesadilla pronto llegará a su fin. La ayuda está en camino”.
Se espera que el equipo de seguridad nacional de Trump se reúna más tarde este martes para discutir las opciones de intervención. El presidente estadounidense ya ha sido informado sobre una serie de herramientas militares y encubiertas que su país podría utilizar, según informaron funcionarios a CBS, socio estadounidense de la BBC
Grupos de derechos humanos informan de que cientos de personas han muerto a manos de las fuerzas de seguridad iraníes en protestas antigubernamentales en las últimas semanas. “Dispararon directamente contra las filas de manifestantes y la gente cayó al suelo”, relató un testigo citado por la cadena británica.
Las protestas al principio iban dirigidas contra el aumento del costo de vida, pero con el paso de los días se han convertido en un movimiento contra el régimen teocrático que ha gobernado Irán desde la revolución de 1979.