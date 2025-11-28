Trump endurece su discurso tras el ataque cerca de la Casa Blanca y anuncia la muerte de una agente de la Guardia Nacional
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó este jueves la muerte de una de las dos integrantes de la Guardia Nacional que fueron atacadas a tiros el miércoles a metros de la Casa Blanca, en Washington DC. La víctima fue identificada como Sarah Beckstrom, de 20 años.
El anuncio llegó casi en simultáneo con la decisión del gobierno estadounidense de aplicar una “revisión rigurosa” de todas las ‘green cards’ otorgadas a inmigrantes de 19 países considerados “de preocupación”, una medida que se aceleró tras conocerse que el atacante era un inmigrante afgano.
El segundo efectivo atacado, Andrew Wolfe, de 24 años, permanece internado en estado crítico. “Sigue luchando por su vida. Está muy mal”, afirmó Trump. Sobre Beckstrom, el mandatario la describió como “una persona muy respetada, joven y hermosa, que comenzó su servicio en 2023”, y lamentó que “ya no está entre nosotros”.
Durante su comunicación por el Día de Acción de Gracias con tropas estadounidenses, Trump calificó el hecho como un “ataque terrorista” y sostuvo que la tragedia demuestra la prioridad de endurecer los controles migratorios: “No tenemos una cuestión de seguridad nacional más grande que garantizar control total sobre quién ingresa y quién permanece en nuestro país. En su mayoría, no los queremos”.
El presidente también recordó que parte de los efectivos de la Guardia Nacional están desplegados para colaborar en las tareas de deportación masiva impulsadas por su administración.
Qué se sabe del ataque
Las autoridades identificaron al sospechoso como Rahmanullah Lakanwal, de 29 años, un ciudadano afgano que había colaborado con las fuerzas estadounidenses en Afganistán. Según detalló la fiscal federal del Distrito de Columbia, Jean Pirro, Lakanwal llegó al país en 2021 tras la retirada de las tropas y el regreso de los talibanes al poder.
Ingresó mediante un programa de reasentamiento para afganos que trabajaron con Estados Unidos durante la guerra. Vivía en Bellingham (estado de Washington) junto a su esposa y cinco hijos, y cruzó el país en auto antes del ataque, explicaron los investigadores.
Será acusado de agresión con intención de matar y podría enfrentar cargos por homicidio en primer grado si Wolfe no sobrevive. Lakanwal había solicitado asilo bajo el gobierno de Joe Biden y recibió la aprobación durante la administración Trump en abril. No poseía una green card de residencia permanente.
Revisión de ‘green cards’ para migrantes de 19 países
El mismo jueves, el gobierno estadounidense confirmó que los ciudadanos de Cuba y Venezuela se suman a la lista de inmigrantes provenientes de 19 países catalogados como “preocupantes”, cuyos permisos de residencia permanente serán sometidos a una revisión exhaustiva.
“Por instrucción del presidente he ordenado una revisión completa y rigurosa de cada green card otorgada a extranjeros provenientes de países de preocupación”, expresó en X Joseph Edlow, director del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS).
La revisión se enmarca en una orden ejecutiva firmada por Trump en junio, que prohíbe el ingreso —por razones de seguridad nacional— a ciudadanos de Afganistán, Birmania, Chad, República del Congo, Guinea Ecuatorial, Eritrea, Haití, Irán, Libia, Somalia, Sudán y Yemen; y restringe los viajes desde Burundi, Cuba, Laos, Sierra Leona, Togo, Turkmenistán y Venezuela.
Los inmigrantes de esos 19 países serán los alcanzados por el nuevo control.