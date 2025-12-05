Maran Suites & Towers

Trump elogió a Milei en el sorteo del Mundial: “Está haciendo a Argentina grande de nuevo”

Redacción | 05/12/2025 | Internacionales | No hay comentarios

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, participó este jueves del sorteo de la Copa del Mundo realizado en el Centro John F. Kennedy, en Washington, y aprovechó la ocasión para destacar la gestión de Javier Milei, afirmando que el mandatario argentino “está haciendo a Argentina grande de nuevo”.

En la alfombra roja del evento Trump expresó: “Amo a la Argentina y su presidente está haciendo un gran trabajo. Milei está haciendo a Argentina grande de nuevo”.

El jefe de Estado estadounidense, quien transita su segundo mandato tras haber gobernado entre 2016 y 2021, también celebró la expectativa por el torneo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá en junio próximo. “No hay deporte como este, es el máximo deporte del mundo y estamos batiendo todos los récords de venta de tickets. No importa el deporte, siempre rompemos los récords. Estoy muy entusiasmado con lo que pueda pasar”, afirmó.

Trump también se refirió a sus preferencias futbolísticas y destacó a Cristiano Ronaldo: “Me gusta Ronaldo; hablo con mi hijo mayor, él sabe mucho y le gusta Cristiano Ronaldo”.

