Trump elogió a Milei en el sorteo del Mundial: “Está haciendo a Argentina grande de nuevo”
El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, participó este jueves del sorteo de la Copa del Mundo realizado en el Centro John F. Kennedy, en Washington, y aprovechó la ocasión para destacar la gestión de Javier Milei, afirmando que el mandatario argentino “está haciendo a Argentina grande de nuevo”.
DONALD TRUMP: “AMO A LA ARGENTINA Y SU PRESIDENTE ESTÁ HACIENDO UN GRAN TRABAJO”— Noticias Argentinas (@NAagencia) December 5, 2025
En la previa del sorteo del Mundial 2026, en la ciudad de Washington, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, Aseguró que el… pic.twitter.com/0TJkJbKSOh
En la alfombra roja del evento Trump expresó: “Amo a la Argentina y su presidente está haciendo un gran trabajo. Milei está haciendo a Argentina grande de nuevo”.
El jefe de Estado estadounidense, quien transita su segundo mandato tras haber gobernado entre 2016 y 2021, también celebró la expectativa por el torneo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá en junio próximo. “No hay deporte como este, es el máximo deporte del mundo y estamos batiendo todos los récords de venta de tickets. No importa el deporte, siempre rompemos los récords. Estoy muy entusiasmado con lo que pueda pasar”, afirmó.
Trump también se refirió a sus preferencias futbolísticas y destacó a Cristiano Ronaldo: “Me gusta Ronaldo; hablo con mi hijo mayor, él sabe mucho y le gusta Cristiano Ronaldo”.