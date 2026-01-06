Trump definió el trio que gestionará la transición en Venezuela
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este lunes la conformación del equipo que administrará la transición política en Venezuela, luego de la captura de Nicolás Maduro. La conducción del proceso quedará en manos del secretario de Estado, Marco Rubio; el secretario de Guerra (Defensa), Pete Hegseth; y el asesor en seguridad y migración, Stephen Miller.
Si bien Trump mencionó también al vicepresidente JD Vance como parte del esquema de trabajo, su participación ha sido secundaria desde el inicio del despliegue militar. Consultado sobre quién tendrá la decisión final en el proceso, el mandatario fue categórico: la última palabra será suya.
Stephen Miller, el ala dura de la Casa Blanca
La incorporación de Stephen Miller confirmó versiones anticipadas por The Washington Post sobre un rol ampliado del funcionario en la crisis venezolana. Miller es reconocido como el principal ideólogo de la política antiinmigratoria del trumpismo, lo que refuerza la idea de un enfoque rígido sobre el control de fronteras y los flujos migratorios que podrían derivarse de la intervención en Venezuela.
En tanto, Marco Rubio precisó que la transición será conducida desde un plano estrictamente político, aunque enmarcada en un “esfuerzo de todo el aparato de seguridad nacional”, en coordinación con las áreas diplomáticas y militares.
“Están cooperando” y el rechazo a María Corina Machado
En un cambio de tono respecto de declaraciones anteriores, Trump se mostró conforme con la actitud de la presidenta encargada designada por el chavismo, Delcy Rodríguez.
“Tengo la sensación de que están cooperando. Necesitan ayuda. Y tengo la sensación de que Rodríguez ama a su país y quiere que su país sobreviva”, afirmó el presidente estadounidense.
En contraste, Trump descartó de plano a la líder opositora María Corina Machado como una figura válida para encabezar o influir en el proceso de transición política en esta nueva etapa.
Los funcionarios clave para la transición en Venezuela
- Marco Rubio: Secretario de Estado. Histórico crítico del chavismo, estará a cargo de la diplomacia y la estrategia política internacional.
- Pete Hegseth: Secretario de Guerra (Defensa). Responsable del despliegue militar y las operaciones de seguridad.
- Stephen Miller: Asesor de Seguridad y Migración. Referente del ala dura de Trump, con foco en evitar una crisis migratoria hacia Estados Unidos y en la reconfiguración del orden interno venezolano.