Trump confirmó que Venezuela solo podrá comprar productos “made in USA” con el dinero del petróleo
El secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, aseguró este miércoles que Washington asumirá el control de las ventas de petróleo venezolano de forma indefinida, en el marco de un acuerdo anunciado por el presidente Donald Trump, que prevé la entrega de entre 30 y 50 millones de barriles de crudo al país norteamericano.
Durante un evento del sector energético organizado por Goldman Sachs en Miami, Wright explicó que el plan contempla comercializar primero el petróleo actualmente almacenado en Venezuela y, posteriormente, vender de manera permanente la producción futura en el mercado internacional. Según estimó, la producción venezolana podría incrementarse en el mediano plazo en unos 700.000 barriles diarios, y consideró que el control de las ventas es una “palanca clave” para impulsar un cambio político en ese país.
El anuncio se dio un día después de que Trump revelara que Venezuela entregará decenas de millones de barriles de crudo “de alta calidad”, que serán enviados a puertos estadounidenses y vendidos a precio de mercado, lo que podría representar más de 2.000 millones de dólares según la cotización actual. No obstante, aún no está claro si la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez aceptó formalmente los términos ni cuál sería la base legal del acuerdo.
En un mensaje publicado en la red Truth Social, Trump afirmó que el petróleo será transportado en buques de almacenamiento, bajo la supervisión directa de Wright, y que Estados Unidos controlará los fondos obtenidos para destinarlos “en beneficio del pueblo venezolano y estadounidense”. Luego precisó que solicitó al secretario de Energía poner en marcha el plan de inmediato.
La medida fue respaldada por el secretario de Estado, Marco Rubio, quien señaló que su país utilizará el régimen de sanciones, especialmente sobre el sector petrolero venezolano, como principal herramienta de presión política. En la misma línea, el Departamento de Energía informó que la Casa Blanca está levantando sanciones de manera selectiva para permitir el envío y la venta del crudo, y que los ingresos se depositarán en cuentas controladas por Estados Unidos en bancos internacionales.
Por su parte, la vocera presidencial Karoline Leavitt sostuvo que la incautación y comercialización del petróleo constituye “la primera acción visible” de un plan de largo plazo para Venezuela, y aseguró que el crudo comenzará a llegar “muy pronto” a Estados Unidos. Según indicó, los fondos serán distribuidos a discreción de la administración Trump en beneficio de ambos países.
En este contexto, la petrolera estatal Pdvsa confirmó por primera vez que mantiene negociaciones con Estados Unidos para la venta de petróleo. A través de un comunicado, la empresa afirmó que el proceso se desarrolla bajo criterios comerciales, de legalidad y transparencia, y que busca generar beneficios para ambas partes, en esquemas similares a los vigentes con empresas como Chevron.
Más tarde, Trump aportó nuevos detalles al señalar que Venezuela utilizará el dinero obtenido para comprar exclusivamente productos “made in USA”, incluyendo alimentos, medicamentos, equipamiento médico y tecnología para el sistema eléctrico y energético. Según el mandatario, esto consolidará a Estados Unidos como principal socio comercial de Venezuela.
Impacto en los mercados
El anuncio tuvo un impacto inmediato en los precios internacionales del crudo, que continuaron a la baja ante la expectativa de mayor oferta en un mercado ya excedentario. El barril de Brent cayó un 1,22% hasta los 59,96 dólares, mientras que el WTI retrocedió un 2% hasta los 55,99 dólares.
Analistas señalaron que los envíos anunciados reducen el riesgo de que Caracas deba recortar producción por falta de capacidad de almacenamiento, lo que alivia las preocupaciones sobre el suministro global, en un escenario donde la OPEP+ ya acordó aumentar la producción. El acuerdo también implicaría un desvío de envíos destinados a China, principal comprador del petróleo venezolano, lo que generó críticas desde Pekín.
Venezuela posee cerca de 303.000 millones de barriles de reservas, alrededor de una quinta parte de las reservas mundiales, aunque expertos advierten que un aumento rápido de la producción se ve limitado por infraestructura obsoleta, bajos precios e incertidumbre política.
En paralelo, la Casa Blanca confirmó que Trump recibirá este viernes a ejecutivos de petroleras estadounidenses para analizar las oportunidades de negocio en Venezuela. Desde el gobierno norteamericano aseguran que las compañías están dispuestas a invertir en la reconstrucción de la infraestructura petrolera, en el marco del nuevo escenario político tras la captura de Nicolás Maduro y la instauración de una presidencia interina, bajo supervisión de Estados Unidos.