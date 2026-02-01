Trump confirmó contactos con “altos mandos” cubanos y advirtió sobre la crisis humanitaria en la isla
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habló este domingo desde su residencia en Mar-a-Lago y confirmó que su gobierno mantiene conversaciones con los “altos mandos” cubanos con el objetivo de “llegar a un acuerdo”, al tiempo que advirtió que la isla “está en muy mal estado” y atraviesa “un problema humanitario”.
“Cuba es una nación fallida. Lo ha sido durante mucho tiempo, pero ahora no tiene a Venezuela para apuntalarla. Así que estamos hablando con la gente de Cuba, altos mandos de Cuba, y veremos qué pasa”, señaló el mandatario estadounidense en conferencia de prensa.
En ese sentido, Trump expresó su deseo de que “la gente que vino aquí, que fue tratada horriblemente por Cuba, quiero que sean cuidados, que puedan volver… Tienen familia allá, no han podido verlos en muchos años”.
“Así que creo que vamos a llegar a un acuerdo con Cuba. Está en muy mal estado, tiene un problema humanitario”, completó.
Las declaraciones del mandatario llegan a menos de una semana de que firmara una orden ejecutiva en la que prevé la imposición de aranceles a los países que vendan petróleo a Cuba y en la que, además, declaró una emergencia nacional.
En ese documento, firmado el jueves pasado, se señala a Cuba como responsable de apoyar el terrorismo, de “desestabilizar la región mediante la inmigración y la violencia” y de difundir “sus ideas, políticas y prácticas comunistas por todo el hemisferio occidental”.
A consideración del republicano, las políticas y acciones del gobierno cubano “constituyen una amenaza inusual y extraordinaria” para la seguridad nacional y la política exterior de Estados Unidos.
“Por ejemplo, Cuba alberga descaradamente a peligrosos adversarios de Estados Unidos, invitándolos a establecer en Cuba sofisticadas capacidades militares y de inteligencia que amenazan directamente la seguridad nacional de Estados Unidos”, sostenía la orden ejecutiva.
En otra aparición pública, Trump había advertido: “Parece que no podrá sobrevivir. Cuba no podrá sobrevivir”. Cuando le consultaron si su estrategia apuntaba a “ahogar” a la isla, respondió que esa palabra es “muy dura”, aunque reiteró que se trata de “una nación fallida”.
“Hay que sentirse mal por Cuba, porque han tratado muy mal a su gente. Tenemos muchos cubanoestadounidenses que fueron tratados de manera injusta y que sueñan con volver”, expresó.
En la misma línea, el subsecretario de Estado de EE.UU., Christopher Landau, aseguró que Washington desearía que durante 2026 los cubanos puedan “ejercer sus libertades fundamentales”, en una señal de que la Casa Blanca apuesta a un cambio político en la isla.
Embajadas se preparan ante un escenario crítico
Según informó la agencia EFE, cerca de una decena de países europeos y latinoamericanos estarían actualizando planes de evacuación y listados de nacionales residentes en Cuba. Algunas representaciones diplomáticas incluso avanzaron en la logística para resistir largos períodos sin suministro eléctrico, combustibles y agua potable, ante un eventual agravamiento de la crisis.
El viernes, el Gobierno argentino emitió un comunicado en el que recomienda no viajar a Cuba. La Cancillería justificó la medida “ante el deterioro de las condiciones de vida en la isla”.
“Se recomienda a los ciudadanos argentinos evitar o posponer viajes turísticos a la isla. Se sugiere a quienes residan actualmente en ese país mantenerse atentos a la evolución de la situación”, indicó la cartera que encabeza Pablo Quirno.
En el sector privado, filiales de empresas internacionales admitieron en reserva que la incertidumbre geopolítica las llevó a replantear su continuidad operativa en Cuba junto a sus casas matrices.
Entre los factores mencionados figuran una eventual intervención militar estadounidense, aunque sea limitada, y el impacto del profundo deterioro económico, marcado por el aumento de apagones y la escasez crítica de combustibles.