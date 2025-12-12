Trump avanza con una “regla única” para el desarrollo de IA y desafía a los estados con sanciones y control federal
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó el pasado jueves una orden ejecutiva que establece un estándar federal unificado para la regulación de la inteligencia artificial (IA), limitando la autonomía de cada estado para imponer sus propias normas. La Casa Blanca busca así centralizar el marco regulatorio en un terreno donde las legislaciones locales venían avanzando de forma dispar.
El objetivo del mandatario republicano es simplificar el marco normativo para fomentar el desarrollo de IA en territorio estadounidense. “Debe haber un solo reglamento si queremos seguir liderando en IA… Esta semana promulgaré una orden ejecutiva de UNA SOLA REGLA. No se puede esperar que una empresa obtenga 50 aprobaciones cada vez que quiera hacer algo”, sentenció Trump.
Un decreto para ordenar el tablero regulatorio
En el documento oficial, Trump argumentó que las empresas del sector necesitan “libertad para innovar sin una regulación engorrosa”, y que la proliferación de leyes estatales constituye “un mosaico de 50 regímenes regulatorios diferentes”, difícil de cumplir, especialmente para startups. La Casa Blanca afirmó que algunos de esos marcos incluso incorporan “sesgos ideológicos” en sus exigencias sobre los modelos de IA.
La orden ejecutiva instruye además a la fiscal general, Pam Bondi, a conformar un Grupo de Trabajo de Litigios sobre IA, cuya misión será impugnar cualquier normativa estatal que exceda los parámetros federales.
El decreto va aún más lejos: los estados que no se ajusten al nuevo estándar podrían enfrentar sanciones financieras, incluida la pérdida de fondos del Programa de Acceso e Implementación de Banda Ancha Equitativo, clave para expandir el acceso a internet de alta velocidad.
El sector tecnológico celebra la medida
La iniciativa fue bien recibida por gigantes como OpenAI y Google, que desde hace meses cuestionan la carga regulatoria de ciertos estados. En mayo, el CEO de OpenAI, Sam Altman, había advertido ante el Congreso que un esquema fragmentado podría debilitar la competitividad global de las empresas estadounidenses.
California, el caso testigo de las tensiones
Hace dos meses, el gobernador de California, Gavin Newsom, promulgó la ley SB245, que regula los chatbots acompañantes de IA y coloca el foco en la responsabilidad de los operadores de estas tecnologías, exigiendo la implementación de protocolos de seguridad para proteger a menores y usuarios vulnerables.
La norma surgió en medio del creciente debate sobre los riesgos de estas herramientas y se aceleró tras el caso de Adam Reine, un adolescente que se suicidó luego de mantener extensas interacciones con ChatGPT.
La SB245 habilita la responsabilidad legal de los desarrolladores —desde grandes compañías como Meta y OpenAI hasta startups como Character AI— y obliga a incorporar verificación de edad, advertencias explícitas y controles reforzados en redes sociales. También endurece las sanciones por deepfakes ilegales, con multas que pueden llegar a u$s 250.000 por infracción.
Newsom fue contundente: “Las tecnologías emergentes pueden inspirar y conectar; pero sin medidas de seguridad reales, también pueden explotar y poner en peligro a nuestros hijos. Hemos visto casos trágicos y no nos quedaremos de brazos cruzados”.
La ley debía entrar en vigencia el 1 de enero de 2026, aunque su aplicación queda ahora en suspenso frente al avance del decreto federal impulsado por Trump.
Un mapa regulatorio cada vez más fragmentado
La SB245 es apenas uno de los múltiples marcos estatales. Durante 2025, también se promulgó la SB243, y en septiembre Newsom firmó la SB53, que obliga a laboratorios como OpenAI, Anthropic, Meta y Google DeepMind a publicar sus protocolos de seguridad y proteger a empleados denunciantes.
El nuevo decreto de Trump busca neutralizar este mosaico normativo y consolidar una regulación “única” que, según la Casa Blanca, permitirá a Estados Unidos sostener su liderazgo global en inteligencia artificial.