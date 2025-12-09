Trump se atribuyó la victoria electoral de Milei
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a destacar su influencia en procesos políticos fuera de su país y citó como ejemplo su respaldo a Javier Milei en las elecciones legislativas del 26 de octubre, cuando La Libertad Avanza obtuvo un triunfo clave para el oficialismo.
“Milei estaba perdiendo en las elecciones. Lo respaldé y ganó de una manera aplastante”, afirmó Trump, al referirse al impacto de su apoyo.
Sus declaraciones surgieron durante una extensa entrevista con el medio estadounidense Politico, en la que también se explayó sobre el rol de Estados Unidos en conflictos globales, entre ellos la guerra entre Rusia y Ucrania. La frase apareció tras una consulta sobre los desafíos sociales, políticos y económicos que enfrenta Europa, donde Trump calificó como “un desastre” la situación en capitales como Londres y París, atribuyéndola a la inmigración masiva.
“Europa es un lugar diferente y, si siguen como siguen, muchos de sus países no van a ser viables. La política de inmigración es un desastre”, sostuvo. Luego profundizó aún más: “Europa está siendo destruida”.
Consultado sobre si había evaluado involucrarse en procesos electorales europeos para favorecer a candidatos afines a su visión, Trump remarcó su influencia en distintos continentes. “He respaldado gente que a muchos europeos no les gusta, apoyé a Viktor Orbán”, señaló, antes de mencionar explícitamente el caso argentino: “Volviendo a Latinoamérica, apoyé a Milei… Él estaba perdiendo la elección, lo respaldé y ganó de una manera aplastante”.
El análisis de Trump llega después de la derrota del oficialismo por más de 14 puntos en la provincia de Buenos Aires, un resultado que sembró dudas sobre la continuidad del proyecto económico y político del Gobierno. Sin embargo, solo 45 días más tarde, La Libertad Avanza logró revertir el escenario y consolidarse con una victoria nacional que, según el mandatario estadounidense, no puede desligarse de su apoyo público.
En la previa de los comicios, Trump había difundido un mensaje contundente en respaldo a Milei:
“Él heredó un desastre total (…) y le ha devuelto estabilidad a la economía de Argentina. Javier Milei es un muy buen amigo, luchador y ganador, y tiene mi respaldo completo y total para la reelección como presidente. ¡Nunca los defraudará!”, afirmó entonces.
Luego redobló la apuesta con una advertencia directa:
“Si (Milei) pierde las elecciones, no vamos a ser generosos con Argentina. Si gana, le seremos de gran ayuda. Y si no gana, no vamos a perder el tiempo porque no hay posibilidad de que Argentina vuelva a ser grande”.