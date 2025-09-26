Trump asegura que está “muy cerca” un acuerdo entre Israel y Hamás para liberar rehenes y frenar la guerra en Gaza
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este viernes que está “muy cerca” de concretarse un acuerdo entre Israel y Hamás que permita la liberación de los rehenes secuestrados en la Franja de Gaza y el fin de la ofensiva israelí.
“Creo que tenemos un acuerdo en Gaza, el acuerdo está muy cerca. Será un pacto que traerá de vuelta a los rehenes y pondrá fin a la guerra”, expresó ante la prensa antes de viajar a un torneo de golf en Nueva York.
Trump aseguró que el conflicto de Gaza sería la octava guerra en ser resuelta desde su regreso al poder en enero pasado.
El martes, el mandatario mantuvo una reunión paralela a la Asamblea General de la ONU con representantes de países árabes y musulmanes, a quienes garantizó que no permitirá la anexión israelí de Cisjordania ocupada. Además, el próximo lunes recibirá en la Casa Blanca al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, en lo que será la quinta reunión del año entre ambos.
Ese mismo viernes, Netanyahu intervino en la Asamblea General de la ONU, donde fue boicoteado por delegaciones de numerosos países. Durante su discurso, denunció que el reconocimiento del Estado palestino constituye una “recompensa” al antisemitismo.
Mientras tanto, la ofensiva militar israelí en Gaza ha sido calificada como genocidio por una comisión independiente de la ONU y un creciente número de países. Hasta la fecha, se contabilizan más de 65.200 palestinos muertos, entre ellos más de 19.000 niños.