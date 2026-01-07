Trump anunció un acuerdo con el gobierno de Delcy Rodriguez para recibir entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció un acuerdo con el gobierno de Delcy Rodríguez para que Venezuela entregue entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo a ese país, en el marco de una estrategia destinada a reactivar la industria petrolera venezolana y abastecer refinerías estadounidenses.
“Este petróleo se venderá a precio de mercado, y ese dinero será controlado por mí, como presidente de los Estados Unidos de América, para garantizar que se utilice en beneficio de los pueblos de Venezuela y los Estados Unidos”, explicó Trump a través de su red social Truth Social. En el mismo mensaje, informó que ordenó al secretario de Energía, Chris Wright, ejecutar el plan de inmediato, detallando que el crudo “se transportará en buques de almacenamiento y se llevará directamente a los muelles de descarga de los Estados Unidos”.
Horas antes, la agencia Reuters había revelado que Caracas y Washington mantenían conversaciones para avanzar en la exportación de crudo venezolano hacia refinerías estadounidenses. Debido al bloqueo impuesto por Estados Unidos, PDVSA acumula millones de barriles almacenados en tanques y buques petroleros, una situación que incluso la obligó a restringir la producción.
El acuerdo, además de representar un gesto hacia la administración Trump en un contexto de tensión, permitiría a la petrolera estatal venezolana evitar recortes de producción más profundos. Sin embargo, también implicaría desviar cargamentos originalmente destinados a China, según el análisis de fuentes citadas por Reuters.
En paralelo, Chevron está enviando 11 buques petroleros a los puertos venezolanos de José y Bajo Grande, la cifra mensual más alta desde octubre, cuando se fletaron 12. Se trata de la única empresa occidental autorizada a producir y exportar petróleo venezolano, gracias a una licencia del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. De esos buques, uno ya completó la carga y otros dos permanecen atracados, con destino final en refinerías estadounidenses.
El plan de Trump para el petróleo venezolano
Mientras Venezuela intenta estabilizar el escenario político y social tras la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, la administración Trump acelera su plan para reactivar el sector energético del país sudamericano. En ese marco, el secretario de Energía, Chris Wright, se reunirá esta semana en Miami con ejecutivos del sector energético estadounidense, durante la Conferencia de Energía, Tecnología Limpia y Servicios Públicos de Goldman Sachs. Allí participarán directivos de Chevron, Exxon y ConocoPhillips, entre otras compañías.
El objetivo central es convencer a las petroleras estadounidenses de invertir en la recuperación de la producción venezolana, que se asienta sobre las mayores reservas de crudo del mundo, aunque décadas de falta de inversión deterioraron la infraestructura y redujeron la capacidad operativa. Según estimaciones de expertos, se necesitarían unos 10.000 millones de dólares anuales durante una década para reconstruir el sector.
En declaraciones públicas, Trump señaló que planea reunirse con empresas petroleras, aunque sin brindar mayores precisiones. “Hay mucho petróleo para extraer”, afirmó. En la misma línea, el vocero de la Casa Blanca, Taylor Rogers, declaró a CNBC que “muchas de nuestras compañías están dispuestas y listas para hacer grandes inversiones en Venezuela para reconstruir su infraestructura petrolera, que fue destruida por el gobierno ilegítimo de Nicolás Maduro”.
Trump —interesado en que una mayor producción venezolana contribuya a bajar el precio del petróleo— estimó que las empresas estadounidenses podrían estar operativas en un plazo de 18 meses. “Habrá que invertir una enorme cantidad de dinero, y las compañías petroleras lo invertirán, y luego nosotros les reembolsaremos ese dinero o lo recuperarán a través de los ingresos”, explicó en una entrevista con NBC.
Según Bloomberg, la administración Trump ya mantuvo conversaciones con varias petroleras, aunque el sector mantiene una posición cautelosa. Si bien las compañías tienen intereses de largo plazo en Venezuela, no están dispuestas a invertir únicamente en función de la salida de Maduro. Las empresas buscan garantías de estabilidad política, respeto por el estado de derecho y respaldo sostenido de Washington, incluso más allá del mandato de Trump.