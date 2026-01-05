Trump amenazó a Petro: “A Colombia la maneja un hombre enfermo que debe cuidarse el trasero”
Tras la detención de Nicolás Maduro, Donald Trump se refirió a su par colombiano, Gustavo Petro, y le advirtió que podría enviar “una misión de Estados Unidos” a Colombia. En sus declaraciones en Florida, desde el avión presidencial Air Force One y a punto de salir hacia Washington, el republicano sostuvo que Petro “es un hombre enfermo al que le gusta venderle cocaína a Estados Unidos”, pero que “no lo hará por mucho tiempo”.
“¿Entonces habrá una operación de los Estados Unidos…?”, comenzó a consultar la reportera, respecto de si se podría repetir en Colombia un operativo como el que el sábado detuvo a Nicolás Maduro en Venezuela. “Suena bien para mi”, sentenció Trump.
Más temprano, Petro había defendido a Nicolás Maduro a través de su cuenta de X, en donde, a través de uno de sus extensos comunicados, había sostenido no saber “si Maduro es bueno o malo, ni siquiera si es narcotraficante”, pero que ni su nombre ni el de su esposa “aparecen en los archivos de la Justicia colombiana”.
“Rechazo profundamente que Trump hable sin conocer; mi nombre en 50 años no aparece en los archivos judiciales sobre narcotráfico ni de antes ni del presente. Deje de calumniarme señor Trump. Así no se amenaza a un presidente latinoamericano surgido de la lucha armada y después de la lucha por la Paz del pueblo de Colombia”, había apuntado además el mandatario colombiano en ese mismo mensaje.
Trump ya había enviado advertencias a Petro, con quien viene teniendo una tensa relación y a quien reiteradamente ha acusado de estar implicado en el tráfico de drogas regional. El mandatario estadounidense le advirtió a su par colombiano que debe “cuidarse el trasero”.