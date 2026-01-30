Trump amenaza con aranceles a países que vendan petróleo a Cuba y declara una “emergencia nacional”
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó este jueves una orden ejecutiva que habilita a su gobierno a imponer aranceles a los bienes provenientes de países que vendan o suministren petróleo a Cuba, en una nueva escalada de presión económica contra la isla.
En el texto oficial, el mandatario justificó la medida al sostener que “la situación con respecto a Cuba constituye una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional y la política exterior de EE.UU.”, razón por la cual declaró una emergencia nacional vinculada a ese escenario.
La decisión se conoce en medio de una profunda crisis energética en Cuba, marcada por la escasez de combustible y apagones diarios, un cuadro que se agravó tras la captura de Nicolás Maduro el 3 de enero, hecho que impactó de lleno en el histórico suministro de crudo venezolano hacia la isla.
Qué establece la orden de Trump
Según precisó la Casa Blanca, Estados Unidos podrá aplicar un arancel adicional “ad valorem” —es decir, calculado sobre el valor del producto— a las importaciones provenientes de cualquier país extranjero que venda o proporcione, directa o indirectamente, petróleo a Cuba. El monto del gravamen no fue especificado.
“Se podrá imponer un arancel adicional a los bienes que sean producto de un país que suministre petróleo a Cuba”, señala el decreto, que busca endurecer el cerco económico sobre el gobierno de La Habana.
La medida se apoya en la declaración formal de un estado de emergencia, al considerar que Cuba representa una “amenaza excepcional” para los intereses estratégicos estadounidenses.
El impacto de la crisis energética
Durante las últimas dos décadas, Venezuela fue el principal proveedor de combustible de Cuba, una dependencia que quedó seriamente comprometida tras la captura de Maduro y el aumento de la presión internacional impulsada por Trump sobre el chavismo.
Actualmente, Cuba produce apenas un tercio del petróleo que necesita para sostener su demanda interna. En este contexto, la atención se centra ahora en México, país que venía enviando combustible a la isla, aunque en los últimos días habría suspendido los cargamentos, según fuentes vinculadas al sector energético.
La amenaza de nuevos aranceles agrega un factor de tensión adicional al tablero regional y podría condicionar a terceros países que mantengan vínculos comerciales energéticos con La Habana.