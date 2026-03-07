Trump advirtió que “hoy Irán recibirá un duro golpe” y habló de una posible “destrucción total” de algunas zonas
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó una fuerte advertencia contra Irán luego de que el mandatario iraní, Masoud Pezeshkian, afirmara que su país intentará evitar nuevos ataques contra naciones vecinas, salvo que se originen agresiones desde esos territorios.
A través de un mensaje en su red social Truth Social, Trump aseguró que Irán “ya no es el matón de Oriente Medio” y sostuvo que el país “recibirá un duro golpe” en las próximas horas.
El mandatario estadounidense afirmó que Teherán “se ha rendido ante sus vecinos” como consecuencia de los ataques conjuntos de Estados Unidos e Israel en el marco del conflicto que comenzó el 28 de febrero. Desde entonces, Irán respondió con misiles y drones dirigidos contra Israel y contra intereses estadounidenses en países de la región, especialmente en el Golfo.
“Irán ya no es el ‘matón de Oriente Medio’, ahora es ‘el perdedor de Oriente Medio’ y lo será durante muchas décadas, hasta que se rinda o colapse por completo”, escribió Trump en su publicación.
Hacia el final del mensaje, el presidente estadounidense lanzó una advertencia aún más dura al señalar que “hoy Irán recibirá un duro golpe” y que se evalúan nuevos objetivos que hasta ahora no habían sido considerados en la ofensiva.
El pedido de disculpas del presidente iraní
Horas antes, el presidente iraní Masoud Pezeshkian pidió disculpas a los países del Golfo Pérsico por los ataques que se registraron en la región durante los últimos días.
En un discurso transmitido por la televisión estatal, el mandatario sostuvo:
“Debo pedir disculpas en mi nombre a los países vecinos que fueron atacados por Irán. A partir de ahora no deben atacarlos ni dispararles misiles, a menos que seamos atacados desde esos territorios”.
Pezeshkian planteó además que el conflicto debería resolverse por la vía diplomática, aunque rechazó los reiterados pedidos de rendición formulados por Trump.
El mandatario forma parte del consejo que conduce la República Islámica desde la muerte del líder supremo, Ali Khamenei, quien falleció al inicio de la guerra tras un ataque aéreo.
Escalada regional
El conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán ha provocado una creciente tensión en Medio Oriente, con impactos en los mercados internacionales y en el transporte aéreo de la región.
En las últimas horas, misiles y drones iraníes obligaron a suspender vuelos en el Aeropuerto Internacional de Dubái, impactaron una instalación petrolera en Arabia Saudita y generaron alertas en varios países del Golfo, entre ellos Baréin.
Analistas señalan además que la Guardia Revolucionaria iraní mantiene un papel central en la conducción militar del conflicto, con control sobre los misiles balísticos utilizados en los ataques mientras se profundiza la escalada en la región.