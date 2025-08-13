Trump advierte a Putin sobre “consecuencias graves” antes de la cumbre en Alaska
El presidente estadounidense Donald Trump advirtió este miércoles a Rusia sobre posibles “consecuencias muy graves” si su homólogo, Vladimir Putin, no pone fin a la guerra en Ucrania, a solo dos días de la cumbre que ambos mantendrán en Alaska.
Trump hizo la declaración durante una rueda de prensa, sin brindar detalles, tras una videoconferencia con líderes europeos y el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski.
El presidente francés Emmanuel Macron, presente en la reunión virtual, señaló que Trump fue “muy claro” al manifestar que busca un alto el fuego durante la cumbre. Zelenski, en tanto, afirmó que Putin “está fanfarroneando” y presiona en varios frentes militares para demostrar la capacidad de Rusia de ocupar toda Ucrania.
El líder ucraniano también advirtió sobre las sanciones internacionales, que Rusia intenta minimizar, pero que “golpean duramente la economía de guerra de Moscú”.
Prioridad: alto el fuego y negociación directa con Ucrania
Macron agregó que Trump insistió en que los asuntos territoriales solo serán negociados por Zelenski, y anticipó la posibilidad de una reunión trilateral futura entre Trump, Putin y Zelenski en un país neutral de Europa.
El canciller alemán Friedrich Merz convocó la videoconferencia para garantizar que los líderes europeos y ucranianos sean escuchados antes de la cumbre, describiendo la reunión como constructiva y destacando que en Alaska se podrían tomar “decisiones importantes” sin comprometer los intereses de seguridad europeos y ucranianos.
Zelenski, antes de llegar a Berlín para las reuniones, destacó que Ucrania ha mantenido más de 30 conversaciones con socios internacionales y advirtió que no hay señales de que Rusia prepare el fin de la guerra, instando a Estados Unidos y Europa a presionar a Moscú para lograr una paz honesta.
Tensiones por posibles concesiones territoriales
Trump sugirió que Ucrania podría ceder parte de su territorio controlado por Rusia, lo que generó preocupación entre los aliados europeos, quienes exigen que Kiev participe en cualquier conversación de paz. Zelenski rechazó categóricamente las exigencias de Putin, especialmente sobre el 30% restante de la región de Donetsk.
Funcionarios de la Unión Europea temen que si las negociaciones excluyen a Ucrania, Putin pueda obtener concesiones favorables y ampliar sus objetivos territoriales, poniendo en riesgo la estabilidad de otros países europeos.
Situación militar crítica en el Donbás
Mientras tanto, las fuerzas rusas avanzan hacia la ciudad de Pokrovsk, en la región de Donbás, clave para el corazón industrial de Ucrania. Analistas militares advierten que perder Pokrovsk podría significar una victoria estratégica para Moscú antes de la cumbre y complicar las líneas de suministro ucranianas en Donetsk.
La cumbre en Alaska se perfila como un punto clave para determinar si habrá avances hacia un alto el fuego y cómo se estructurará la negociación entre Estados Unidos, Ucrania y Rusia en los próximos meses.