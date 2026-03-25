Troncoso acordó con Colonia Ayuí reforzar tránsito y salud con entrega de vehículo y nueva ambulancia
En el marco de una agenda de trabajo en Colonia Ayuí, el ministro de Gobierno y Trabajo, Manuel Troncoso, avanzó con el municipio en dos ejes centrales: mejorar la gestión local y reforzar servicios básicos para los vecinos.
Durante la reunión con el intendente José Marticorena y su gabinete, se ordenaron las principales demandas de la localidad, entre ellas mantenimiento urbano, control del tránsito y atención sanitaria. Cada planteo quedó vinculado a gestiones específicas ante el gobierno provincial. Participó además el diputado provincial Marcelo López.
“Trabajar en conjunto permite resolver más rápido lo que los vecinos necesitan todos los días”, señaló el ministro al destacar la línea de trabajo que se busca consolidar en este tipo de encuentros.
Uno de los resultados inmediatos fue la entrega de un vehículo utilitario para el área de Tránsito. En términos concretos, esto implica más presencia en la calle, mejor control vehicular y mayor capacidad para ordenar situaciones cotidianas como circulación, estacionamiento y eventos locales.
La jornada incluyó además una recorrida por el centro de salud. Allí se confirmó la incorporación de una ambulancia en el corto plazo, medida que apunta a reducir los tiempos de respuesta ante emergencias y garantizar traslados cuando cada minuto cuenta.
Como definición operativa, la intervención dejó planteado priorizar recursos donde el impacto es inmediato: ordenar servicios básicos hoy para sostener la calidad de vida en el tiempo.
En esa línea, el gobierno provincial trabaja con el municipio de Colonia Ayuí para definir prioridades de gestión y encauzar cada demanda a las áreas competentes.